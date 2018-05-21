Рейс из турецкой Антальи в Челябинск окончился аварийной посадкой в Волгограде. Причиной стала разгерметизация лайнера. Пассажиры публикуют в соцсетях шокирующие кадры того, что происходило в салоне в момент аварии.

Рейс из турецкой Антальи в Челябинск окончился аварийной посадкой в Волгограде. Причиной стала разгерметизация лайнера. Пассажиры публикуют в соцсетях шокирующие кадры того, что происходило в салоне в момент аварии.На борту самолета турецкой компании Onur Air, следовавшего 20 мая из Антальи в Челябинск, находились 226 пассажиров и восемь членов экипажа. Лайнер внепланово приземлился в Волгограде. Причиной экстренной посадки "Аэробуса 321" назвали разгерметизацию.Южная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Тем временем людей разместили в терминалах, пассажиров с детьми – в гостинице.Как сообщает РИА Новости, было организовано питание, всю ночь с пассажирами работала скорая помощь. У некоторых после перенесенного болела голова, повысилось давление, другим потребовалась психологическая помощь.В Сети стали появляться видеоролики, которые сняли на борту пассажиры. "Снижение с 10 000 до 500 м за 5 минут, очень страшно!!!", – поделился один из них.И все же, судя по видео, летевшие с отдыха люди не теряли чувства юмора и даже поздравляли друг друга с днем рождения.Утром 21 мая пассажиры продолжили путь. "Резервный самолет, прибывший из Турции вылетел в Челябинск 10:40 мск", – сообщили в аэропорту Волгограда. Лайнер взял на борт 215 из 226 пассажиров турецкого аэробуса. 10 человек решили не испытывать судьбу и продолжить путь в Челябинск другими видами транспорта . Одного пассажира пришлось госпитализировать.