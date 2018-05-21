Десятки погибших и тысячи раненых - таков итог фактически боевых действий на границе Израиля и палестинского Сектора Газа. Спровоцировала кровь Америка. Это Дональд Трамп своим прямолинейным решением нарушил неустойчивый баланс, что существовал до сих пор.

Десятки погибших и тысячи раненых — таков итог фактически боевых действий на границе Израиля и палестинского Сектора Газа. Спровоцировала кровь Америка. Это Дональд Трамп своим прямолинейным решением нарушил неустойчивый баланс, что существовал до сих пор.Решение — перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим и признание тем самым всего Иерусалима как его западной части, так и восточной, где мусульмане, израильским городом. Это противоречит всем решениям ООН, включая то, по которому в 1947 году был создан сам Израиль. Понятно, что арабов такая простота не устраивает, поскольку Иерусалим они считают и своей святыней тоже. Самые обделенные в этой ситуации — палестинцы. Они же и пали жертвами своего напористого протеста.Фигуры с палестинскими флагами мечутся в черном едком дыму от горящих автомобильных покрышек. Молодые мужчины, подростки, женщины... Серый дым — это уже слезоточивый газ, который на манифестантов с воздуха распыляют боевые израильские беспилотники.Это то, что в Секторе Газа называют "великим маршем возвращения". Каждую неделю, несмотря на растущее число погибших и раненых, по призыву лидеров движения ХАМАС (запрещено в РФ) палестинцы пробуют на прочность приграничные укрепления израильтян.62 погибших, 1200 раненных пулями снайперов, столько же пострадавших от газа и спецсредств. Среди убитых — семеро подростков, одна женщина. В этот день и в это час по решению президента США Дональда Трампа, в Иерусалиме открывали посольство США.Элегантная Иванка Трамп, зять президента Джаред Кушнер, министры и сенаторы из огромной американской делегации. Премьер, президент, спикер израильского парламента пришли на церемонию с женами. Отвечая на телеобращение Трампа, глава кабинета министров Израиля, Беньямин Нетаньяху дал понять, что для него этот символический акт означает, что Иерусалим — единая и неделимая столица Израиля.Уже позже и в США, и в Израиле будут утверждать, что кровавый понедельник в Газе и торжества в древнем городе никак не связаны. Но потерявшие мечту о будущем независимом государстве со столицей в Восточном Иерусалиме палестинцы еще накануне говорили о готовности сопротивляться."Мы поддержим мирный, ненасильственный протест нашего народа, что никогда не согласится с односторонними действиями президента Трампа, который, признав Иерусалим столицей Израиля и перенеся туда посольство США, нарушил все международные договоренности, разрушил все усилия по урегулированию конфликта", — заявил Набиль Шаат, советник президента Палестинской национальной администрации.На следующий день траурные флаги появились на улицах Рамаллы, Хеврона, Вифлеема. В Палестине объявили траур по погибшим на границе Газы.Вновь облака слезоточивого газа. Вновь сообщения о двух погибших и 20 раненых в полутора десятках палестинских районах. На следующий день забастовку объявили уже израильские арабы."Мы просчитываем варианты развития событий. Все они известны и военным, и спецслужбам. И пока нет ничего, что мы не смогли бы предотвратить. Но я как специалист считаю, что для открытия посольства США был выбран неудачный день", — отметил Итамар Яар, полковник запаса, бывший заместитель председателя Совета безопасности Израиля.Предупреждая власти и сограждан о неизбежной эскалации и жертвах, по Иерусалиму прошли сторонники мира.Парламентская оппозиция, в целом поддерживая перенос посольства США, считает, что такие шаги опасно предпринимать, игнорируя волю палестинцев.По утверждению израильского политического руководства, лидеры ХАМАС подталкивают жителей Газы к смуте. Но пропагандистам исламистского правительства анклава можно и не стараться. Половина населения двухмиллионного Сектора Газа — беженцы, деды и отцы которых бежали сюда после войны за независимость в 1948-м или в Шестидневную войну 1967-го. Они в большинстве своем живут за гранью нищеты.США по решению Дональда Трампа не так давно прекратили финансирование Агентства по делам беженцев лишив работы тысячи специалистов, в школах, больницах, гуманитарных центрах Газы, где уровень безработицы уже сегодня достиг 50%, где 300 тысяч выпускников вузов не могут рассчитывать даже на временный заработок, где электричество подается шесть часов. И оттого потрясший регион кризис, спровоцированный амбициями Вашингтона, можно с достаточным основанием назвать интифадой Трампа.