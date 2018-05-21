Координатор партийного проекта Единой России Старшее поколение Галина Карелова призвала активно решать проблему добровольной занятости пожилых граждан. По ее данным, половина людей, достигших пенсионного возраста, пытаются найти работу.
Координатор партийного проекта "Единой России" "Старшее поколение" Галина Карелова призвала активно решать проблему добровольной занятости пожилых граждан. По ее данным, половина людей, достигших пенсионного возраста, пытаются найти работу.
Не на словах, а на деле решать проблему посильной и
добровольной занятости пожилых людей, призвала однопартийцев Галина Карелова.
Речь об этом зашла в ходе дискуссии на тему: "Качество жизни: приоритет
развития", которая велась в рамках партийной конференции "Направление 2026".
По словам Кареловой, на данный момент около 50% пенсионеров
хотят найти работу. Координатор партпроекта подчеркнула, что сложности при
трудоустройстве пожилых людей являются реальностью. "Чтобы ее изменить,
нужны новые, кардинальные меры", – подчеркнула она.
В числе необходимых мер Карелова назвала разработку системы
профподготовки и переподготовки пожилых людей, целевая работа по созданию для
них рабочих мест. Трудоустраивать пенсионеров, по ее мнению, могут бюджетные
учреждения соцсферы, малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели.
Помимо этого, уверена она, нужен единый банк данных пенсионеров,
в котором будет храниться информация о желающих работать и после выхода на
заслуженный отдых. Такие ресурсы, где будут учитываться потенциальные работники
из числа пенсионеров, должны быть как на региональном, так и на муниципальном
уровнях, считает Карелова.
По ее словам, в новом майском указе президента кабинету
министров ставится задача по обеспечению системной поддержки и повышению качества
жизни пожилых людей. Координатор проектор "Старшее поколение" считает, что
одновременно необходимо озаботиться и занятости пенсионеров.
"Человек, у которого
есть занятие, стареет медленнее и живет дольше, – сказала она. – Нам необходимо
учитывать это, решая задачу создания условий для активного долголетия".
Напомним, на полях проходящей в Москве партийной конференции
"Направление 2026" функционируют дискуссионные площадки по трем направлениям.
Участие в обсуждении наиболее актуальных вопросов принимают депутаты-единороссы
различных уровней, секретари региональных отделений и другие партийцы из
регионов. Конференцией завершается работа по сбору из субъектов Федерации предложений
по реализации послания Владимира Путина Федеральному Собранию и модернизации партии.