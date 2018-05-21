Координатор партийного проекта Единой России Старшее поколение Галина Карелова призвала активно решать проблему добровольной занятости пожилых граждан. По ее данным, половина людей, достигших пенсионного возраста, пытаются найти работу.

Координатор партийного проекта "Единой России" "Старшее поколение" Галина Карелова призвала активно решать проблему добровольной занятости пожилых граждан. По ее данным, половина людей, достигших пенсионного возраста, пытаются найти работу.Не на словах, а на деле решать проблему посильной идобровольной занятости пожилых людей, призвала однопартийцев Галина Карелова.Речь об этом зашла в ходе дискуссии на тему: "Качество жизни: приоритетразвития", которая велась в рамках партийной конференции "Направление 2026".По словам Кареловой, на данный момент около 50% пенсионеровхотят найти работу. Координатор партпроекта подчеркнула, что сложности притрудоустройстве пожилых людей являются реальностью. "Чтобы ее изменить,нужны новые, кардинальные меры", – подчеркнула она.В числе необходимых мер Карелова назвала разработку системыпрофподготовки и переподготовки пожилых людей, целевая работа по созданию дляних рабочих мест. Трудоустраивать пенсионеров, по ее мнению, могут бюджетныеучреждения соцсферы, малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели.Помимо этого, уверена она, нужен единый банк данных пенсионеров,в котором будет храниться информация о желающих работать и после выхода назаслуженный отдых. Такие ресурсы, где будут учитываться потенциальные работникииз числа пенсионеров, должны быть как на региональном, так и на муниципальномуровнях, считает Карелова.По ее словам, в новом майском указе президента кабинетуминистров ставится задача по обеспечению системной поддержки и повышению качестважизни пожилых людей. Координатор проектор "Старшее поколение" считает, чтоодновременно необходимо озаботиться и занятости пенсионеров."Человек, у которогоесть занятие, стареет медленнее и живет дольше, – сказала она. – Нам необходимоучитывать это, решая задачу создания условий для активного долголетия".Напомним, на полях проходящей в Москве партийной конференции"Направление 2026" функционируют дискуссионные площадки по трем направлениям.Участие в обсуждении наиболее актуальных вопросов принимают депутаты-единороссыразличных уровней, секретари региональных отделений и другие партийцы изрегионов. Конференцией завершается работа по сбору из субъектов Федерации предложенийпо реализации послания Владимира Путина Федеральному Собранию и модернизации партии.