За помощью к медикам после укусов клещей в этом сезоне обратились уже около 90 тысяч россиян. По данным Роспотребнадзора, особенно много пострадавших в Кемеровской, Иркутской, и Свердловской областях, а также в Санкт-Петербурге и на Алтае.

За помощью к медикам после укусов клещей в этом сезоне обратились уже около 90 тысяч россиян. По данным Роспотребнадзора, особенно много пострадавших в Кемеровской, Иркутской, и Свердловской областях, а также в Санкт-Петербурге и на Алтае. В целом, количество заболевших не превышает средний показатель значений, полученных за прошлые годы, отмечает телеканал "Россия 24".