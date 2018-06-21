Депутаты Госдумы приняли в окончательном, третьем чтении законопроект, которым день, проведенный арестантом в следственном изоляторе, приравнивается к полутора дням в колонии. Этот документ, в числе прочего, примечателен тем, что в течение десяти лет он находился на рассмотрении нижней палаты парламента и только у законодателей седьмого созыва до него дошли руки.

Депутаты Госдумы приняли в окончательном, третьем чтении законопроект, которым день, проведенный арестантом в следственном изоляторе, приравнивается к полутора дням в колонии. Этот документ, в числе прочего, примечателен тем, что в течение десяти лет он находился на рассмотрении нижней палаты парламента и только у законодателей седьмого созыва до него дошли руки.Согласно тексту принятого депутатами документа, теперь одиндень, проведенный находящимся под следствием в СИЗО будет приравниваться кполутора дням нахождения в колонии. Однако эта норма не будет распространятьсяна ряд категорий преступников. Так, все останется по-прежнему для террористов,рецидивистов и тех, кому смертная казнь заменена на иное наказание.Кроме того, порядок исчисления времени заключения останетсябез изменений для осужденных на отбывание срока в тюрьмах, колониях особого истрогого режимов. Здесь в силе остается правило "день за день".Как отметил генеральный директор в Центра политическойинформации Алексей Мухин, принятый Госдумой законопроект "правильный инужный, как сейчас говорят, социальный". Он считает, что нахождение человекав следственном изоляторе гораздо более не комфортно, чем в колонии.Главный же аргумент, по его мнению, заключается в том, что"содержание в СИЗО не предполагает доказанной виновности арестанта или ещетребуется время на апелляцию и прочие процедуры перед отправкой к местуотбывания наказания". "Дело, конечно, тонкое, но разобраться в этомбыло просто необходимо", – уверен политолог, обращая внимание на то, что встранах ЕС и ряде других подобные нормы действуют."Вообще, в последнее время, благодаря усилиямруководства Госдумы, резко повысившего дисциплину в депутатских рядах,"завалы прошлого" (в смысле – старых законопроектов) успешно иэффективно разбираются".Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, всвою очередь также заявила, что принятые поправки восстанавливают справедливость,так как условия в СИЗО жестче чем в колонии. Если в колонии общегорежима длительное свидание возможно, то в следственном изоляторе нет, если прогулки под открытымнебом в колонии есть, то в СИЗО нет, отметила она."Находясь в СИЗО, человек не имеет права на длительные свидания с семьей, полтора-два года содержатся в СИЗО люди по экономическим преступлениям".Напомним, инициатива была рассмотрена Госдумой во второмчтении накануне. До этого, как ранее отметил спикер нижней палаты парламентаВячеслав Володин, она около десяти лет лежала на полке, как и другие проектызаконов, разработанные предыдущими депутатскими созывами. Часть из них, как иодобренный сегодня документ, по словам председателя Госдумы, "абсолютноожидаема обществом". Принятые нормы имеют обратную силу, таким образом,отбывающие наказание, получат возможность пересчета срока наказания.