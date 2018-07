11–12 августа в Москве в музее-заповеднике Коломенское и 18-19 августа в Санкт-Петербурге в ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове состоится крупнейший ежегодный научно-популярный фестиваль, посвященный современным технологиям, науке и искусству Geek Picnic.

Главной темой фестиваля станет HUMAN EVOLUTION – спикеры фестиваля будут говорить о будущем человечества, технологической утопии и антиутопии, гражданских правах киборгов, техноэтике и дилеммах, связанных с развитием искусственного интеллекта, о городах будущего, цифровом бессмертии, колонизации Марса и Луны, сексе на расстоянии и многом другом.В лекториях фестиваля выступят самые яркие российские и зарубежные спикеры. В отличие от прошлых лет, когда у фестиваля был только один хедлайнер в каждом городе, в этот раз Geek Picnic соберет целую плеяду звездных ученых, футурологов и популяризаторов науки, среди них Лиза Рэндалл, специалист в области физики элементарных частиц, теории струн и космологии, первая женщина, получившая должность физика теоретика в MIT и Гарварде (в 2007 году Лиза Рэндалл была включена в список 100 наиболее влиятельных людей года по версии журнала "Time"); Майкл Шермер, американский историк и популяризатор науки, основатель Общества скептиков; писатель Джеймс Баррат, автор книги "Последнее изобретение человечества", входящей в топ-список книг, повлиявших на Илона Маска; Сет Стивенс-Давидовиц, автор бестселлера "Все лгут", Data Scientist и колумнист The New York Times.Программа фестиваля будет состоять из нескольких тематических треков – биотехнологии, искусственный интеллект и техноэтика, космос, блокчейн и криптовалюты, science art и другие. В рамках каждого трека пройдут лекции от известных ученых и жаркие дискуссии о будущем человечества, будут представлены масштабные арт-объекты в стиле ретрофутуризма и интерактивные инсталляции.Впервые на фестивале Geek Picnic в Москве появится зона Blockchain, где будет установлен гигантский майнинговый контейнер стоимостью несколько десятков миллионов рублей, который будет добывать криптовалюту в реальном времени. Всю криптовалюту, полученную за время фестиваля, организаторы разыграют среди участников Geek Picnic.Еще один сюрприз 2018 года – это зона Adult Science (18+) – провокационный, смелый и, главное, захватывающий экскурс в мир технологий и науки в разрезе взаимодействия полов в будущем. Постгендер, постсемья, постсекс, технологические инновации, которые могут помочь с определением гендерной принадлежности, новые пути развития чувственности или сексуальная утопия – все эти темы будут обсуждаться в закрытом лектории на фестивале Geek Picnic.В рамках музыкальной части на сцене фестиваля выступит один из самых востребованных диджеев в мире Рико Таббс (Rico Tubbs), DJ культовой группы Bomfunk MC's, чей нашумевший трек "Freestyler", взорвал танцполы по всему миру. На Geek Picnic Рико напомнит о шумных нулевых и сыграет свой новый диджей сет "Bomfunk Vibe". Музыкальная программа Geek Picnic в этом году серьёзно расширит границы и порадует всех гостей новым звучанием саундтреков к культовым фильмам и играм, а на главной сцене будут выступать музыканты различных направлений от фанк и синтипопа, до электроклэша и инди-электроники. В этом году фестиваль также объявляет open call для музыкальных экспериментаторов, готовых показать свое искусство и сыграть свой сет перед многотысячной аудиторией. Подать заявку на участие на сайте фестиваля (geek-picnic.me) смогут музыканты, играющие электронную музыку различных направлений, чьи группы работают над новым звуком.Участников фестиваля также ждет большое пространство летних развлечений, бластер-баттл, сборка мини-дронов, выставка технообъектов, VR-зона, зона научной фантастики, аллея комиксов, зоны олдскульных видеоигр, стимпанка и, конечно, косплей-шоу. Впервые на фестивале появится ряд специальных зон, которые заинтересуют IT-специалистов, в том числе закрытая зона отдыха только для айтишников – "Декомпиляция".Для самых маленьких гиков на фестивале будет организована специальная площадка Geek Kids c развлекательными активностями, а также обучающими научными шоу и мастер-классами.Geek Picnic – крупнейший ежегодный фестиваль, посвященный достижениям науки и техники, а также культурным и субкультурным явлениям. В разные годы на Geek Picnic выступали астронавты, биологи, основатели успешных проектов, режиссеры, хакеры, блогеры, художники, актеры. Содержательную и научную программу фестиваля с 2018 года курирует Экспертный совет, в который входят ведущие ученые, популяризаторы науки, общественные деятели. В 2017 году в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре посетителями фестиваля стали почти 70 тысяч человек.Даты проведения Geek Picnic-2018:Москва: 11-12 августа 2018 г., КоломенскоеСанкт-Петербург: 18-19 августа 2018 г., Елагин остров