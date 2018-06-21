Футбольный клуб Уфа дебютирует в Лиге Европы. Первым соперником уфимцев станет победитель пары Широки Бриег (Босния и Герцеговина) - Домжале (Словения).

Футбольный клуб "Уфа" дебютирует в Лиге Европы. Первым соперником уфимцев станет победитель пары "Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) — "Домжале" (Словения).В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы. "Уфе" предстоит сыграть с победителем пары "Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) — "Домжале" (Словения). Первый матч пройдет 26 июля в Уфе, ответный 2 августа на поле соперника.В тренерский штаб "Уфы" вошел бывший нападающий "Ростова", ЦСКА и сборной России Дмитрий Кириченко. Ранее Кириченко входил в тренерский штаб "Ростова".