Молодой священник обращается за помощью к старому и опытному:
- Завтра первая проповедь, я так волнуюсь! Помоги, скажи что делать.
- Стакан вина перед проповедью и все будет нормально.
После проповеди встречаются, молодой спрашивает, мол, как оно? Старый говорит:
- Все бы ничего, но есть ряд недочетов.
Первое. Я сказал стакан, а не кувшин.
Второе. На кафедру чинно восходят, а не вползают.
Третье. У Иисуса были Апостолы, а не Апёздолы.
Четвертое. И было их двенадцать, а не туева хуча.
Пятое. Кадилом мерно помахивают у пояса, а не раскручивают его над головой с воплями "рок-н-ролл жив!!"
Шестое. Двоеперстие делается указательным и средним пальцами, а не мизинцем и указательным.
Седьмое. В конце молитвы надо говорить "Аминь!" а не "Пи**е
еще анекдот!