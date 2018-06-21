Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом. Стороны пришли к общей позиции по неприемлемости строительства Северного потока – 2.

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом. Стороны пришли к общей позиции по неприемлемости строительства "Северного потока – 2".Порошенко выразил Линкявичусу благодарность за то, что Литва поддерживает санкционное давление на Россию. Киев считает, что это якобы способствует "достижению мира в Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины".Основной темой переговоров стала ситуация с урегулированием конфликта в Незалежной. В частности, обсуждались планы по развертыванию миротворческой миссии ООН в Донбассе, передает ."В рамках обсуждения ситуации в Донбассе стороны рассмотрели модальности размещения там соответствующей миротворческой миссии ООН",– рассказали в администрации президента. Украинская сторона уточнила, что были также обговорены возможности привлечения помощи со стороны Литвы и других стран-членов ЕС для поддержки жителей Донбасса.Кроме того, Порошенко заявил, что признателен Литве за поддержку евроинтеграции Украины. После этого стороны обсудили меры для противодействия в связи с планами строительства газопровода "Северный поток-2".Напомним, ранее Порошенко анонсировал создание в Европейском союзе группы по пресечению реализации масштабного проекта России "Северного потока-2", который по подсчетам Киева, лишит его транзитных денег. На Украине считают, что убыток составит порядка трех миллиардов долларов в год.