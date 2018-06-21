О необычном псе Антее, который вместе с полицейским-кинологом несет службу в Коврове, рассказывает корреспондент газеты «Ковровские вести».

Судьба щенка Шрека была определена с самого рождения. Его мама, немецкая овчарка общерозыскного профиля Берта, на протяжении многих лет помогала полицейским, которые служат в МО МВД России «Ковровский» Владимирской области вести борьбу с преступностью. Собака обладала талантом мгновенно брать след и не раз способствовала задержанию нарушителей буквально в первые несколько часов после совершенного преступления. Опытные кинологи были уверены, что такие способности должны передаваться генетически. И не ошиблись.Когда Берта ушла на заслуженный отдых, на посту её сменил «сын», маленький щенок Шрек. За его воспитание взялся тот же полицейский-кинолог Владимир Филимонов, с которым работала Берта. Он-то и заметил, что новый четвероногий напарник проявляет себя совсем не как собака общерозыскного профиля.- Когда проводили тест на профпригодность, Шрек «обскакал» своих «братьев» и «сестер», показав лучшие результаты. В тот момент как раз нам требовался пёс, который бы специализировался на поиске наркотических веществ. До этого таких собак у нас не было. Решили проверить Шрека и поняли, что это стопроцентное попадание, - вспоминает кинолог.К слову, Шреком питомец значится только в документах. Для «своих» он Антей. Сотрудники решили, что такая кличка, по аналогии с именем сына древнегреческого бога Посейдона, унаследовавшего невиданную силу от своей матери, псу подходит гораздо больше.Антея начали активно готовить к работе в полиции.Поначалу собаку приучали к людям и городу: гуляли с ней по общественным и безлюдным местам, проверяя психологическую реакцию на смену обстановки. После этого начали приучать к командам кинолога. А затем начали натаскивать на поиск наркотиков.- Происходило это в форме игры. Сначала животное тренировали искать свою игрушку, а потом помещали туда специальные имитаторы запахов запрещенных веществ. Получается, что пес искал не порошок или таблетки, а свою любимую игрушку. Нашел - получил лакомство, - отмечает Владимир Филимонов.Подготовка к службе длилась у Антея достаточно долго.Первые полтора года служебной собакой занимались в Ковровском питомнике, затем еще 5 месяцев пёс вместе с кинологом провел в Московской области в школе розыскного собаководства, а после свои навыки и умения закреплял во Владимире. Только после этого Антею выдали долгожданный акт пригодности, дающий право работать как полноправному служебному псу. Уже сегодня полицейские говорят о том, что эта служебная собака войдёт в историю если не отечественной, то региональной кинологической службы точно. И всё благодаря по-настоящему удивительному нюху.Чувствительное обоняние и тренировки помогают Антею обнаруживать наркотические вещества синтетического и растительного происхождения, а также целый ряд некоторых других запрещенных веществ. Нередко преступники пытаются спрятать их под толстым слоем кофе, орехов, разнообразных ароматизаторов. Но нос Антея настолько уникальный, что сможет определить наркотик даже в такой ситуации. Обонятельная память животного в состоянии хранить до тысячи запахов, при этом различать мельчайшие нюансы. Вместе с полицейскими Антей обследует местность на предмет обнаружения закладок, проверяет подозрительные автомобили, выезжает в наркопритоны, чтобы обнаружить спрятанные вещества. На его счету множество найденных закладок и запрещенных веществ.Чтобы совершенствовать профессиональные навыки, овчарку постоянно задействуют на рейдовых мероприятиях по проверке транспортных средств.Так, в прошлом году Антей помог обнаружить хорошо спрятанные нарушителями в автомобиле наркотики. Пока инспекторы проверяли документы у водителя, Антей, обойдя несколько раз вокруг автомобиля, сел около двери. Именно там стражи порядка обнаружили героин.На счету четвероногого напарника не одно раскрытое преступление. В феврале 2016 года в квартиру пенсионерки позвонил мужчина, который убедительно утверждал, что ее сын должен большую сумму денег. У женщины денег не оказалось, взамен она достала из сумки два сотовых телефона. Злоумышленник схватил мобильники и убежал. Потерпевшая незамедлительно проинформировала о случившемся дежурную часть полиции. На место совершения преступления выехала группа задержания, взяв с собой четвероногого помощника. Прибыв на место, собака взяла след и привела полицейских к частному дому, где жил подозреваемый. Услышав лай собаки, подозреваемый выпрыгнул в окно и пытался убежать , но был задержан полицейскими. При личном досмотре у беглеца было обнаружено 2 похищенных телефона.И это лишь несколько примеров из служебных будней Антея. Уверены, что о нем мы услышим ещё не раз и только с положительной стороны.Мария Сафронова, газета «Ковровские вести»