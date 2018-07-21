На территории детских площадок Юго-Восточного округа полицейские провели профилактические беседы с родителями, находившимися на прогулке с детьми, и раздали им памятки...

Сотрудники отделений по делам несовершеннолетних УВД по ЮВАО во всех районах округа провели профилактические беседы с родителями на тему безопасного нахождения детей дома и на улицах столицы.На территории детских площадок Юго-Восточного округа полицейские провели профилактические беседы с родителями, находившимися на прогулке с детьми, и раздали им памятки.Родителям напомнили об основных причинах детского травматизма. В разгар летних каникул дети не очень внимательны во время подвижных игр с мячом или катания на велосипедах, в результате чего могут оказаться на проезжей части. Также взрослым пояснили, что необходимо быть более бдительными и следить за детьми в квартирах, не оставлять их без присмотра в помещениях с открытыми окнами.Чтобы избежать несчастного случая, связанного с падением ребенка из окна, необходимо придерживаться следующих правил: зачастую причиной трагедии становятся противомоскитные сетки, так как они защищают от пыли и насекомых, но не выдерживают вес ребёнка. Ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже самого крохотного малыша. Открывая окна в квартире и проветривая помещение, родителям необходимо убедится, что ребенок при этом находится под присмотром. Не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых. Не оставляйте ребенка одного в квартире.Помните! Выполнение указанных рекомендаций обеспечит безопасность Вашего ребенка и сохранит здоровье детей!Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18