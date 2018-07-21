Служба безопасности американского президента Дональда Трампа проверяет футбольный мяч, подаренный ему Владимиром Путиным во время саммита в Хельсинки 16 июля. Такова стандартная процедура для всех подарков президенту США.

Служба безопасности американского президента Дональда Трампа проверяет футбольный мяч, подаренный ему Владимиром Путиным во время саммита в Хельсинки 16 июля. По сообщению портала Business Insider, такова стандартная процедура для всех подарков президенту США.Официальный мяч только что завершившегося чемпионата мира по футболу Путин вручил Трампу во время совместной пресс-конференции двух президентов в Хельсинки. Передавая подарок Трампу, Путин добавил, что теперь "мяч на его стороне".Глава Белого дома принял подарок, похлопал по мячу и перебросил его своей супруге Мелании, пообещав, что подарок будет вручен его сыну Бэррону. Мяч тогда напугал сенатора Конгресса США Линдси Грэхэма, который потребовал проверить его на наличие вмонтированных шпионских "жучков".Дональд Трамп, в свою очередь, подарил Путину майку российского хоккеиста Александра Овечкина, выступающего за американскую команду Washington Capitals, а также хоккейную шайбу. Именно Washington Capitals в этом сезоне выиграл Кубок Стэнли.