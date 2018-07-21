В украинском Мариуполе — вспышка острой кишечной инфекции. Роспотребнадзор рекомендует россиянам учитывать это предупреждение при планировании своих поездок. Уровень заболеваемости вдвое превышает показатели прошлого года.

В украинском Мариуполе — вспышка острой кишечной инфекции. Роспотребнадзор рекомендует россиянам учитывать это предупреждение при планировании своих поездок. Уровень заболеваемости вдвое превышает показатели прошлого года, сообщает Россия24.Только с 6 по 12 июля в городе были зарегистрированы 80 случаев инфицирования. Большая часть пациентов — дети. И практически все они перед обращением к медикам с жалобами купались в Азовском море.По данным Роспотребнадзора, прибрежную воду отравляют незаконные стоки канализации. А теплое и мелкое море создает все условия для размножения болезнетворных бактерий.