Губернатор дал поручение проверить деятельность чиновника в сфере теплоэнергетического комплекса

Губернатор дал поручение проверить деятельность чиновника в сфере теплоэнергетического комплексаГлаву Галича Сергея Синицкого в скором времени могут отправить в отставку.Губернатор Костромской области Сергей Ситников дал поручение проверить деятельность чиновника в сфере теплоэнергетического комплекса. Дело в том, что в департаменте ТЭК и ЖКХ сообщиле о закупке городом каменного угля по завышенным ценам. В этом году запас топлива пока не закупили.Сергей Ситников заявил, что новый отопительный сезон город начнет с другой теплоснабжающей организацией. Прошлое предприятие пользовалось услугами аффилированной организации по доставке каменного угля, что и привело к росту расходов - практически в два раза. Выросли и расходы на зарплату руководящего состава компании.