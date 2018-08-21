Из-за технического сбоя, произошедшего в лондонском аэропорту Гатвик, сотрудникам пришлось обновлять информацию по рейсам для пассажиров в ручном режиме. Для этого в залах были выставлены белые доски, на которых все изменения в расписании писались маркерами.

Из-за технического сбоя, произошедшего в лондонском аэропорту Гатвик, сотрудникам пришлось обновлять информацию по рейсам для пассажиров в ручном режиме. Для этого в залах были выставлены белые доски, на которых все изменения в расписании писались маркерами.Как пояснила пресс-служба аэропорта на своей страничке в Twitter, причиной отключения электронных информационных табло стали технические проблемы с Vodafone – IT-оператором аэропорта."Пожалуйста, используйте временные информационные доски в залах отправлений или слушайте соответствующие объявления", — посоветовали пассажирам в компании.