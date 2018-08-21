Сотни тысяч российских солдат и офицеров утром 20 августа были подняты по тревоге. В Центральном и Восточном военных округах по приказу Владимира Путина началась внезапная проверка боеготовности. На незнакомые полигоны выдвинулись десантники, мотострелки, войска ПВО.

Сотни тысяч российских солдат и офицеров утром 20 августа были подняты по тревоге. В Центральном и Восточном военных округах по приказу Владимира Путина началась внезапная проверка боеготовности. На незнакомые полигоны выдвинулись десантники, мотострелки, войска ПВО. В небо поднялись самолеты военно-транспортной и дальней авиации, в открытое море вышли корабли. Одна из главных задач проверки — оценить боеготовность органов военного управления.Лязг гусениц в боевых частях раздается с рассветом. Боевые машины по цепочке выдвигаются к местам новой дислокации. С 5 утра в Центральном и Восточном военном округах объявлена внезапная проверка приказом верховного главнокомандующего. В ружье поставлены танки, пехота, артиллерия, авиация, ракетно-зенитные войска.Команда по машинам для экипажей реактивной системы залпового огня "Ураган". На позиции выходят 262 тысячи военных. Численность задействованных войск равна населению небольшого российского города."Это крупнейшее со времен маневров "Запад-81" мероприятие подготовки вооруженных сил, которое приобрело статус международных учений и имеет беспрецедентные масштабы, как по пространственному размаху, так и по численности привлекаемых органов военного управления, войск и сил", — подчеркнул министр обороны России Сергей Шойгу.На первом этапе военные подразделения должны в кратчайшие сроки достигнуть указанных в приказе позиций. Учения продолжатся на земле, в небе и на море. На незнакомой местности проверять будут тактическую, огневую, инженерную и медицинскую подготовку сухопутных войск. Летчики покажут умение дозаправляться в небе. В Тихом океане параллельно авиации маневрировать будет и флот."Результаты проведенных мероприятий учесть при определении оценки состояния боевой подготовки в соединениях, воинских частях, подразделениях и их готовности к допуску на маневры", — отмечает Сергей Шойгу.Внезапная проверка боеготовности проводится специально перед предстоящими учениями "Восток-2018". В маневрах примут участие войска Восточного военного округа, Центрального военного округа, силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил.Масштаб впечатляет! Учения охватят шесть общевойсковых полигонов – "Цугол", "Бамбурово", "Радыгино", "Успеновский", "Лагунное", "Бикинский", четыре полигона ВВС и ПВО – "Литовко", "Новосельское", "Телемба" и "Бухта Анна". Учения захватят акватории Японского, Берингова и Охотского морей, Авачинского и Кроноцкого заливов.Крупнейшие маневры на территории Сибири, Приморья и в акватории Тихого океана пройдут в сентябре 2018 года. И участие в них примут армии сразу трех стран — России, Китая и Монголии. Внезапная проверка, объявленная 20 августа, должна стать лакмусовой бумагой, показав, насколько готовы российские военные к приему гостей.