Злоумышленник, представившись работником газовой службы, ввел пожилую женщину в заблуждение и сообщил о необходимости замены плиты, попросив 8 тысяч рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Войковскому району задержали 22-летнего приезжего, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки.В дежурную часть ОМВД России по Войковскому району обратилась 83-летняя жительница столицы. По словам заявительницы, в дверь ее квартиры позвонил незнакомец, который представился сотрудником газовой службы и сказал, что ему необходимо проверить газовую плиту. После осмотра мужчина сообщил, что плиту необходимо заменить и попросил для этого у хозяйки квартиры денежные средства в размере 8 тысяч рублей. Пенсионерка отдала ему требуемую сумму, после чего мужчина ушел и больше не появлялся. Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Ленинградском проспекте сотрудники полиции задержали подозреваемого.Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Сотрудники полиции Северного округа проводят мероприятия по выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29