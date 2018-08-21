Злоумышленники похищали денежные средства граждан под предлогом заключения накопительных договоров...
«Следственным подразделением ОМВД России по Таганскому району г. Москвы окончено производство по уголовному делу о факте мошенничества под предлогом заключения гражданами накопительных договоров с жилищным накопительным кооперативом (ЖНК)», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
Как установлено в ходе расследования, в период с 2014 по 2017 год организаторы группы, действуя от имени одного из жилищно-накопительных кооперативов, заключали с потерпевшими накопительные договоры, согласно условиям которых люди передавали в ЖНК паевые взносы с целью дальнейшего получения прибыли в виде процентов от внесенной денежной суммы. В дальнейшем злоумышленники свои обязательства не исполняли, а полученными деньгами распоряжались по своему усмотрению.
Потерпевшими признаны 159 человек, а сумма общего материального ущерба составила 124 млн рублей.
По данному факту следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
В настоящее время уголовное дело в отношении двоих организаторов противоправной деятельности с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Таганский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
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