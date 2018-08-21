Злоумышленники похищали денежные средства граждан под предлогом заключения накопительных договоров...

«Следственным подразделением ОМВД России по Таганскому району г. Москвы окончено производство по уголовному делу о факте мошенничества под предлогом заключения гражданами накопительных договоров с жилищным накопительным кооперативом (ЖНК)», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.Как установлено в ходе расследования, в период с 2014 по 2017 год организаторы группы, действуя от имени одного из жилищно-накопительных кооперативов, заключали с потерпевшими накопительные договоры, согласно условиям которых люди передавали в ЖНК паевые взносы с целью дальнейшего получения прибыли в виде процентов от внесенной денежной суммы. В дальнейшем злоумышленники свои обязательства не исполняли, а полученными деньгами распоряжались по своему усмотрению.Потерпевшими признаны 159 человек, а сумма общего материального ущерба составила 124 млн рублей.По данному факту следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В настоящее время уголовное дело в отношении двоих организаторов противоправной деятельности с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Таганский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53