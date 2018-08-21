Полицейские ОМВД России по району Крылатское г. Москвы задержали 44-летнюю женщину по подозрению в совершении серии мошенничеств в отношении пенсионеров...
«Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское г. Москвы задержали 44-летнюю женщину по подозрению в совершении серии мошенничеств в отношении пенсионеров», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее в полицию поступило несколько заявлений. 70-летняя жительница столицы рассказала, что на Осеннем бульваре неизвестная заявила, что на нее якобы наведена порча, которую необходимо срочно снять. Пенсионерка по просьбе незнакомки собрала имеющиеся дома ювелирные изделия и передала их злоумышленнице, которая произвела с ними какие-то манипуляции, а затем вернула. Спустя некоторое время потерпевшая обнаружила пропажу украшений стоимостью около 130 тысяч рублей.
«С аналогичным заявлением в территориальный отдел полиции обратилась 55-летняя жительница района. Причиненный ей материальный ущерб превысил 200 тысяч рублей.
Следственным отделением ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ», – добавила Ирина Волк.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую на Пятницком шоссе. У следствия имеются основания полагать, что задержанная причастна к совершению нескольких аналогичных противоправных деяний.
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Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк