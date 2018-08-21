Полицейские ОМВД России по району Крылатское г. Москвы задержали 44-летнюю женщину по подозрению в совершении серии мошенничеств в отношении пенсионеров...

«Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское г. Москвы задержали 44-летнюю женщину по подозрению в совершении серии мошенничеств в отношении пенсионеров», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее в полицию поступило несколько заявлений. 70-летняя жительница столицы рассказала, что на Осеннем бульваре неизвестная заявила, что на нее якобы наведена порча, которую необходимо срочно снять. Пенсионерка по просьбе незнакомки собрала имеющиеся дома ювелирные изделия и передала их злоумышленнице, которая произвела с ними какие-то манипуляции, а затем вернула. Спустя некоторое время потерпевшая обнаружила пропажу украшений стоимостью около 130 тысяч рублей.«С аналогичным заявлением в территориальный отдел полиции обратилась 55-летняя жительница района. Причиненный ей материальный ущерб превысил 200 тысяч рублей.Следственным отделением ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ», – добавила Ирина Волк.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую на Пятницком шоссе. У следствия имеются основания полагать, что задержанная причастна к совершению нескольких аналогичных противоправных деяний.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк