Повышение качества жизни граждан и рост пенсий выше уровня инфляции, индексация выплат, уход от дефицита Пенсионного фонда – эти и многие другие вопросы обсуждались в Госдуме во вторник, 21 августа, в ходе широких парламентских слушаний по настройке пенсионной системы. На Охотном Ряду собрались депутаты, члены правительства, представители экспертного сообщества и общественных организаций. Все вместе они обсудили текущую ситуацию в пенсионной системе и наиболее эффективные пути ее улучшения.

Повышение качества жизни граждан и рост пенсий выше уровняинфляции, индексация выплат, уход от дефицита Пенсионного фонда – эти и многиедругие вопросы обсуждались в Госдуме во вторник, 21 августа, в ходе широкихпарламентских слушаний по настройке пенсионной системы. На Охотном Рядусобрались депутаты, члены правительства, представители экспертного сообщества иобщественных организаций. Все вместе они обсудили текущую ситуацию в пенсионнойсистеме и наиболее эффективные пути ее улучшения.Найти необходимые решенияПредседательствовал на мероприятии спикер Госдумы ВячеславВолодин. В обсуждении приняли участие главы всех парламентских фракций, а такжепредставители профильных комитетов нижней палаты. Кроме того, на слушанияхприсутствовал министр труда и социального развития Максим Топилин, главаПенсионного фонда Антон Дроздов, руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин,глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков, а также общественники,руководители деловых объединений и экспертного сообщества.Активное участие в обсуждении настройки пенсионной системыприняли представители региональных законодательных собраний. На Охотный Рядприбыли 40 глав заксобраний субъектов Федерации и 32 заместителя председателейзаконодательных органов регионов. Всего же в парламентских слушаниях принялиучастие около 600 человек.По словам Вячеслава Володина, обсуждение совершенствованияпенсионного законодательства со столь широким представительством поможет найтирешения, которые позволят снизить напряжение там, где оно есть. Спикер отметил,что ради участия в слушаниях многие из экспертов и парламентариев прервалиотпуска.Председатель нижней палаты подчеркнул особую важностьобсуждаемой темы. Он напомнил, что с момента принятия законопроекта осовершенствовании пенсионной системы прошел месяц. "Еще где-то месяц мыможем обсуждать законопроект до второго чтения и вносить поправки взаконопроект", – сказал Володин. При этом сбор поправок продлится до 24 сентября."Важно организовать обсуждение этого вопроса, чтобы мымогли в открытой дискуссии увидеть все плюсы и минусы, в том числе, имели бывозможность до конца обсуждения внести поправки законопроект", – подчеркнулВолодин.В выигрыше – пенсионерыВыступая с думской трибуны, министр труда и социальнойзащиты Максим Топилин заявил, что больше всех от настройки пенсионной системывыиграют сами граждане. По его словам, сэкономленные благодаря совершенствованиюзаконодательства в этой сфере три триллиона рублей (а именно столькофедеральный бюджет должен выделять для покрытия дефицита Пенсионного фонда. -Прим.Ред.) в следующие шесть лет пойдут на повышение пенсий неработающимпенсионерам.Министр подчеркнул, что ключевая задача настройки пенсионнойсистемы – ускорение индексации пенсий. Топилин отметил, что в планахправительства – увеличение размеров выплат до 20 тысяч рублей к 2024 году.Ранее о необходимости выхода на такую отметку и даже выше – 25 тысяч рублей -говорил и Вячеслав Володин. По словам главы минтруда, порядок индексации,позволяющий достичь такого показателя, будет закреплен ко второму чтениюзаконопроекта о совершенствовании пенсионной системы.В свою очередь, председатель Счетной палаты Алексей Кудринпризвал вернуть повышение пенсионных выплат для работающих пенсионеров. На еговзгляд, отсутствие индексации для этих категорий граждан несправедливо.В ходе выступления Кудрина Володин поинтересовался у него,возможно ли кабинету министров пойти по другому пути в вопросесовершенствования пенсионного законодательства. Глава Счетной палаты заявил,что меры по настройке системы уже давно назрели."Сегодня мы подошли к черте, когда такое решениенеобходимо", – подчеркнул Кудрин.Экспертное мнениеАктивное участие в обсуждении приняли и представителиэкспертного сообщества, в том числе ректоры крупнейших российских вузов -Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов и Российской академии народногохозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Владимир Мау. Кузьминов согласился с Кудриным втом, чтовозможностей для откладывания настройки пенсионной системы в долгий ящик уже нет.В случае отказа от этого шага, предупредилректор ВШЭ, численность лиц пенсионного возраста увеличится на 2,6 миллионачеловек к 2024 году, а к 2030 – почти треть населения страны будутпенсионерами. По словам Кузьминова, в рамках настройки пенсионной системынеобходим также дополнительный пакет мер по поддержке людей старшего поколения.В свою очередь, президент Российского союза промышленников ипредпринимателей (РСПП) Владимир Шохин отметил, что некоторые положениязаконопроекта недостаточно проработаны. В частности, указал он, необходимболее подробный анализ ситуации на рынке труда.Шохин предложил совместно поработать над поправками ковторому чтению нормативно-правового акта. Эксперт подчеркнул, что к вопросусовершенствования пенсионной системы нужно подходить комплексно. По его словам,необходим целый пакет законопроектов по настройке пенсионной системы, без чегоневозможна полноценная забота о благополучии лиц пенсионного возраста.Эффективная пенсионная системаВыступали на слушаниях и лидеры фракций нижней палаты. Так,лидер думских единороссов Сергей Неверов отметил, что в случае отказа отнастройки пенсионной системы потребуется увеличить субсидии из федеральногобюджета для сохранения хотя бы нынешнего уровня пенсий. При таком сценарии,подчеркнул парламентарий, к 2024 году в бюджет Пенсионного фонда из федеральнойказны необходимо будет направить уже пять триллионов рублей (сейчас более трех.– Прим.Ред.).По словам Неверова, реализовать обозначенные главойгосударства задачи по повышению уровня пенсий, роста доходов граждан и снижениюуровня бедности позволит только сбалансированная пенсионная система. "Задача,которая стоит перед нами – это создание эффективной и устойчивой пенсионнойсистемы", – заявил единоросс.Он рассказал, что ко второму чтению законопроекта ужеподготовлены ряд поправок. В частности, снижение стажа, позволяющего досрочновыходить на пенсию до 42 лет для мужчин и до 37 лет для женщин. Кроме того,фракция предложила сохранить действующие пенсионные условия для коренных ималочисленных народов Севера.Рабочая группаВ ходе слушаний Вячеслав Володин объявил о созданииспециальной рабочей группы, которая займется обсуждением мер по эффективномусовершенствованию пенсионной системы. Как отметил спикер, она будет работать споправками, которые поступают ко второму чтению нормативно-правового акта,которое состоится в ходе осенней сессии. Главная задача, подчеркнулзаконодатель, – повышение качества законопроекта.Володин предложил, не откладывая, приступить к обсуждению ианализу предложений, которые прозвучали в ходе слушаний. "И дальше, двигаясь ковторому чтению законопроекта, могли бы выразить в том числе позицию, тем болеемы можем принять определенные рекомендации по итогам слушаний", – добавилспикер.Председателем рабочей группы стала вице-спикер Госдумы ОльгаТимофеева. По ее словам, новый орган начинает свою работу уже сегодня, а первоезаседание состоится в период с 30 августа по 2 сентября вместе с профильнымкомитетом нижней палаты по труду. В состав группы вошли, помимо депутатов,представители экспертного, делового сообществ, Общественной палаты России.Почему пенсионную систему необходимо улучшатьГосдума приняла в первом чтении предложенный правительствомзаконопроект о совершенствовании пенсионного законодательства 19 августа.Реализация предусмотренных документом мер позволит создать условия дляповышения уровня пенсий, а также для ежегодной индексации выплат выше уровняинфляции. В настоящее время нижняя палата получила более 100 поправок кнормативно-правовому акту.Необходимость настройки пенсионной системы диктуют несколькофакторов. Прежде всего, это продолжающаяся увеличиваться дыра в бюджетеПенсионного фонда. В настоящее время на то, чтобы ее закрыть, из федеральногобюджета выделяется более 3,3 триллиона рублей – это 40% от всего объема Фонда и20% от расходов бюджета Федерации. Если ничего не предпринимать в будущем средств придется выделять в два раза больше.Кроме того, в России наблюдается устойчивый тренд наувеличение средней продолжительности жизни, но вместе с тем необходимоучитывать спад рождаемости в 1990-е годы. Сочетание этих факторов приведут ктому, что баланс между пенсионерами и трудоспособными гражданами резкоувеличился.Отказ от совершенствования пенсионной системы приведет кдальнейшему увеличению дефицита Пенсионного фонда (ПФ), полагают эксперты. Всвою очередь это обернется сокращением денежных выплат в реальном выражении, асредства, которые получат пенсионеры по индексации, будут неизбежно съеденыинфляцией.Место для дискуссийВ Госдуме седьмого созыва вошло в практику проводить большиепарламентские слушания под председательством спикера по обсуждению наиболеезначимых и актуальных законопроектов. Так, по инициативе Вячеслава Володина виюле прошлого года в нижней палате прошли масштабные слушания по защите правучастников долевого строительства. В них участвовали граждане, пострадавшие отдействий недобросовестных застройщиков, парламентарии, представителиисполнительной власти и Центробанка. В итоге была создана рабочая группа, вкоторую вошли члены всех думских фракций.Кроме того, законодатели провели парламентские слушания сучастием заинтересованных граждан по вопросу реализации программы реновации. Намероприятии присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, представителиправительства и профильных думских комитетов, а также около 300 жителейхрущевок, чьи дома попали в программу. Они смогли задать интересующие ихвопросы и высказать свои замечания.На больших парламентских слушаниях обсуждалось и развитиецифровой экономики в России. В феврале этого года в стенах нижней палатысобрались представители правительства и крупного бизнеса, которые вместе сдепутатами обсудили формирование в нашей стране экономики нового типа. Крометого, Госдума проводила парламентские слушания по проекту закона о курортномсборе, диверсификации военно-промышленного комплекса и другим актуальнымвопросам.