В Кемерове завершился демонтаж надземной части торгово-развлекательного комплекса Зимняя вишня. К 1 сентября здесь будет обустроен сквер, установлен памятный камень и скамейки.

В Кемерове завершился демонтаж надземной части торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня".Как сообщил РИА Новости представитель горадминистрации, сейчас оттуда вывозят разрушенные металлоконструкции. В работах задействованы 15 большегрузов, два экскаватора и разрушитель.К 1 сентября на месте народного мемориала будут установлены памятный камень и скамейки. Кроме того, будет обустроен памятный сквер. Одним из его элементов станет металлическое вишневое дерево, выкованное уральскими кузнецами.Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. Погибли 60 человек, из них 37 детей. В рамках уголовного дела по данному факту были задержаны и арестованы 11 человек.