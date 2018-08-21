Молдавского актера Георге Грыу многие знают по кинофильмам Все могло быть иначе, Таинственный узник, видели на фестивалях. Потом о нем стали говорит все чаще как об отце Лянки Грыу. Но отношения у них были далекими от идела.

Молдавского актера Георге Грыу многие знают по кинофильмам "Все могло быть иначе", "Таинственный узник", видели на фестивалях. Потом о нем стали говорит все чаще как об отце Лянки Грыу. Но отношения у них были далекими от идела.Родители Лянки Грыу развелись, когда будущей звезде не исполнилось и шести месяцев. После этого отец и дочь связь не поддерживали и не общались. Даже когда актера пригласили для участие в популярном российском ток-шоу, Лянка отказалась прийти на съемки передачи – мол, зреть-видеть подлеца не может и не прощает предательства."Я его очень ждала и искала 19 лет своей жизни... Человек этот недостоин ни слез моих, ни искренности, ни слов. На самом деле, этот человек ничего для меня не сделал. И ничего не сделал ни для моей мамы, ни для своих других детей, ни для других жен... Ну, ни для кого никогда! Меру цинизма, жестокости, низости, на которую человек способен, вы даже представить себе не можете! Не хочется его видеть, если честно", – заявляла сама Лянка.К тому же был слух, что Горге пристрастился к алкоголю и сильно опустился. "Мне холодно, мне голодно! Взял картон, постелил, кулек – под головой или сумка, или что есть. И спать! Поддержка есть, слава тебе Господи! Иначе я бы сгинул давно...", – признавался опустившийся артист.Говорить про тягу к зеленому змию стали после поста в соцсетях одного из жителей молдавской столицы, в котором говорилось: "Шел я себе по улице бывшей Ленина. Вдруг вижу – вроде знакомое лицо на скамейке. Показалось – неужели Георге Грыу, наш актер, я его в кино видел он с Тереховой играл. Молодой был и красивый. Думаю – дай подойду. Оказалось он. Я хотел с ним сфотографироваться – он матом стал кричать – на русском и румынском. Вот вам и встреча со знаменитостью! До сих пор отойти не могу!И только сегодня, когда Лянке идет 31-й год, в отношениях двух родных людей наметилось потепление. Актриса живет со своей семьей в Аемрике, но когда прилетела в Россию, чтобы принять участие в кинопроекте, не могла не посетить своих родственников в Молдове. У Лянки было всего несколько дней, и она попыталась сделать так, чтобы повидаться в Кишиневе, не только с дедушкой, но и со своей сестрой Вероникой и братом Ионом. На странице Георге в социальной сети Facebook появилась трогательная фотография с дочерью, которая была так далеко во всех смыслах слова, но теперь ближе и роднее ее, кажется, и нет никого.Напомним, что Лянка Грыу стала широко известна в 2009-м. Именно тогда вышли два фильма с ней в главной роли – "Возвращение мушкетмров, или Сокровища кардинала Мазарини" и сериал канала ТНТ "Барвиха", где она сыграла ученицу элитной школы Евгению Колесниченко.