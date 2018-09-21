21.09.2018

2018-09-21 10:45:45

Названы претенденты на Букера

Жюри Букеровской премии назвало имена финалистов этого года. За престижную награду будут бороться шесть писателей – представители Великобритании, США и Канады, передает



В итоговый список попали Анна Бернс, Дейзи Джонсон, Робин Робертсон, Ричард Пауэрс, Эси Эдугян и Рейчел Кушнер. Имя лауреата "Букера" будет названо 16 октября, сообщает .