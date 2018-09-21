В конце августа 2018 года автолюбителям была представлена рестайлинговая LADA Granta.

Периодически фотографии обновлённого автомобиля отечественного производства публиковались в сети, но официальные продажи в автосалонах у официальных дилеров АвтоВАЗа стартовали 1 сентября. Новая LADA Granta отныне обрела узнаваемый Х-дизайн, который раньше был присущ только Lada Vesta и XRay. LADA Granta теперь выпускается в четырёх видах кузова, однако больше всего изменений появилось у автомобиля в кузове седан, как наиболее востребованного и популярного среди автолюбителей. Благодаря новому стилю модернизированной решетки радиатора, фар головного света, бампера и хромированных бумерангов, LADA Granta приобрела не только новый стиль, но и показала свой характер. Внешний вид не только подчёркивает приверженность традициям, но и демонстрирует стремление идти в ногу со временем, удовлетворяя потребности автовладельца в комфорте и желании обладать качественным автомобилем по приемлемой цене. Помимо дизайна кузова изменения LADA Granta коснулись дисков, размещения форсунок омывателя, появлением автоматической кнопки открывания багажника, больших зеркал, дополнительной регулировкой кресла водителя. Одновременно в салоне стало просторнее как впереди, так и на втором ряду сидений. Теперь освещение салона имеет функцию задержки погашения света, а благодаря опции фар «проводи меня домой» можно комфортно дойти до двери собственного дома при включенном их свете. Улучшенная звукоизоляция делает LADA Granta более комфортной в эксплуатации, а датчик дождя позволяет автоматически включаться стеклоочистителям, не отвлекая водителя на ненужные движения. Новая LADA Granta дает автовладельцу возможность выбрать один из четырех видов двигателя, уже хорошо знакомых потребителю, механическую, автоматическую или роботизированную коробку передач, цвет кузова и комплектацию. Во Владимире увидеть новый автомобиль, пройти тест-драйв и приобрести LADA Granta Центр ЛАДА на Рокадной. Опытные менеджеры познакомят покупателя со всеми преимуществами любимой машины, подробно расскажут обо всех новшествах и помогут подобрать LADA Granta в нужной комплектации и наличием разных опций.

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