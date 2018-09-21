Провокации и обвинения России во всех смертных грехах – фирменный стиль работы наших западных партнеров. В Москве между тем предупреждают: президент Украины Петр Порошенко может стать следующей жертвой отравления. По мнению журналиста и политолога Михаила Леонтьева, лидера Незалежной может ждать участь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в марте в британском Солсбери.

Провокациии обвинения России во всех смертных грехах – фирменный стиль работынаших западных "партнеров". В Москве между тем предупреждают: президентУкраины Петр Порошенко может стать следующей жертвой отравления. По мнениюжурналиста и политолога Михаила Леонтьева, лидера Незалежной может ждатьучасть бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в марте вбританском Солсбери.По мнению аналитика, президента Украины могут отравить западные спецслужбы, а затем традиционно обвинить в этом Россию по аналогии с делом Скрипалей."Я смотрю на Петра Порошенко. Мне странно, что он жив до сих пор послетого, как он открыл пасть и произносит то, что он говорит", – заявилЛеонтьев в эфире радиостанции "Вести FM".Ведущий передачи, в свою очередь, предположил, что Петра Порошенко могут отравить западные спецслужбы, как они сделали это со Скрипалем и его дочерью. "Они сами все инсценируют без нас. Они же сами Скрипаля замочили", – заявил политолог.НоПетр Порошенко может оказаться незначительной целью по сравнению спрезидентом США Дональдом Трампом. Эксперт не исключил, чтоамериканского лидера также могут убрать подобным образом, а потомобвинить в случившемся Россию.Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипальи его дочь Юлия были отравлены 4 марта в городе Солсбери. ВластиВеликобритании объявили о причастности к этому Москвы, но никакихдоказательств своим обвинениям не предоставили. В поддержку Лондонавысказался и .Между тем украинскому лидеру действительно стоило бы опасаться. Запад – крайне хитер и коварен, что и подтвердила история со Скрипалями.Петр Порошенко полагает, что США и Европа помогут Украине, если тойпонадобится поддержке в борьбе с пресловутой "российской агрессией".Однако рассматривая Киев как "жертву" в противостоянии с Москвой, президент Незалежной,кажется, не замечает, что на положении жертвы очень скоро можетоказаться он сам. – очень удобная фигура на большойгеополитической шахматной доске. Это пешка, которой в случае чего можнопожертвовать, чтобы выиграть нечто большее, получить преимущество передпротивником.Поэтомуне исключено, что главу украинского государства выберут на рольсакральной жертвы. Отравить Петра Порошенко, обвинить во всем Россию,ввести новые, еще более жесткие санкции – где-то подобное развитиесобытий мы уже видели, не так ли? Ясно одно: дружить с Западом лидеру Незалежной нужно аккуратнее.