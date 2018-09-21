Дмитрий Маликов опубликовал фото, на котором запечатлен идущим под руку с поющей ведущей Ольгой Бузовой. Пользователи Сети, увидев изображение, немедленно стали строить догадки, как такие разные артисты оказались вместе.

Дмитрий Маликов опубликовал фото, на котором запечатлен идущим под руку с поющей ведущей Ольгой Бузовой. Пользователи Сети, увидев изображение, немедленно стали строить догадки, как такие разные артисты оказались вместе.Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дмитрий Маликов выложил изображение, на котором запечатлен идущим под руку с Ольгой Бузовой. На снимке популярный исполнитель и музыкант запечатлен в черной рубашке и черных брюках и в темном пиджаке. Ольга же появилась в серебряном откровенном платье с внушительными разрезами. Образ поющая ведущая дополнила распущенными волосами и крупными серьгами. "С Оленькой Бузовой", – коротко подписал публикацию Маликов.Подписчики взорвались от негодования. Певец отреагировал на критические отзывы. "Интересно читать Ваши гневные комментарии) Особенно когда Вы пишите, что отписываетесь ( это из за одного безобидного фото) И где же Ваша ко мне любовь?😢 Я плачу горючими слезами😂😂😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – высказался певец.Нашлись комментаторы, кто заподозрил между Маликовым и Бузовой нечто большее, чем просто совместный выход. "Бузова нашла нового Диму)))", "А что? Мне нравится) Бузова и помоложе и покрасивше, чем его жена-пенсионерка", "Бузова увела из семьи Маликова???", "Хорошо смотрятся)" – прокомментировали подписчики.Много негативных отзывов получила именно Ольга Бузова. "Дом-2 – это клеймо на всю жизнь! Обидно, что Вы с этим позором еще и фотографируетесь", "Бузову ненавидит вся страна и никто не хочет этого замечать. Она объект для насмешек и все", "Бузова – позор страны!", "У меня нет желчи... Просто бузовщина достала!!! Она как зараза...ВЕЗДЕ!!!!!!!", – возмутились поклонники Дмитрия Маликова.