В индийском городе Матхура на железнодорожной платформе мать уронила годовалого ребенка под движущийся поезд. Девочке сильно повезло: она удачно упала параллельно шпале и уперлась ногами в рельсу. Когда состав отъехал, очевидцы достали малышку целой и невредимой.

В индийском городе Матхура на железнодорожной платформе мать нечаянно уронила годовалого ребенка под движущийся поезд. Девочке сильно повезло: она удачно упала параллельно шпале и уперлась ногами в рельсу.Когда состав отъехал, очевидцы достали малышку, чудом оставшуюся в живых: на плачущей от испуга девочке не было ни царапины. Ребенка тут же отдали волнующимся родителям.В результате происшествия никто не пострадал.