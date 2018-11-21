В Генпрокуратуре после участившихся случаев нападения на людей во время представлений обратили внимание на цирки и частные зоопарки. Там считают, что для безопасности посетителей и зрителей необходимо на федеральном уровне урегулировать функционирование организаций по содержанию животных.

В Генпрокуратуре после участившихся случаев нападения на людей во время представлений обратили особое внимание на цирки и частные зоопарки.Там считают, что для безопасности посетителей и зрителей необходимо на федеральном уровне урегулировать функционирование организаций по содержанию животных.Об этом РИА Новости заявил начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы Генпрокуратуры Евгений Надыршин.Он отметил, что сейчас полномочия по урегулированию деятельности цирков и зоопарков находятся в совместном ведении РФ и регионов.Надыршин считает, что "настало время ситуацию поменять и принять единый нормативный акт".По его словам, сейчас деятельность зоопарков не урегулирована никаким правовым актом. Что касается цирков, то по ним действуют устаревшие правила 1970-х годов, которые не охватывают спектр всех возможных проблем и ситуаций, возникающих в цирковых учреждениях, отметил представитель Генпрокуратуры.Кроме того, в интервью на интернет-канале ГП "Эфир" Надыршин сообщил, что в феврале 2017 года Генпрокуратура направляла информацию министру природных ресурсов предложение урегулировать эту ситуацию вместе с субъектами Российской Федерации.Наиболее резонансные трагические случаи последних месяцев – нападение львицы на трехлетнюю девочку в цирке шапито в Краснодарском крае. Ребенка с рваными ранами лица и другими травмами доставили в местную больницу, некоторое время она была в коме, из которой ее, к счастью, удалось вывести.ЧП произошло и в цирке на Цветном бульваре в Москве. Там в начале ноября на четырехлетнюю девочку напал леопард.Это произошло в холле, когда два дрессировщика проходили мимо детей с хищником, на котором не было намордника.