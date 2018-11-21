Основной целью мероприятия является предотвращение дорожно-транспортного травматизма и дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов...

22 ноября 2018 года ГИБДД г. Москвы проведет общегородское профилактическое мероприятие «Пешеход», основной целью которого является предотвращение дорожно-транспортного травматизма и дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.В целях снижения аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, повышения эффективности профилактической работы среди пешеходов в каждом округе столицы инспекторы дорожно-патрульной службы проведут масштабное мероприятие «Пешеход».Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции города Москвы будет обращено на такие нарушения Правил дорожного движения, как переход проезжей части в неустановленном месте либо на запрещающий сигнал светофора. Также в зоне особого внимания Госавтоинспекции – водители, нарушающие правила проезда пешеходных переходов.Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, а также призывает к взаимной вежливости на дорогах.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81