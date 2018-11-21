Госдума приняла бюджет на ближайшие три года. Документ отправлен в Совет Федерации, затем его должен подписать президент. Депутаты не ограничатся только работой над проектом главного финансового документа страны, но и усилят парламентский контроль за его исполнением. Об этом еще раз напомнил спикер Вячеслав Володин, говоря об эффективной реализации задач по развитию страны.

Госдума приняла бюджет на ближайшие три года. Документ отправлен в СоветФедерации, затем его должен подписать президент. Депутаты не ограничатся толькоработой над проектом главного финансового документа страны, но и усилятпарламентский контроль за его исполнением. Об этом еще раз напомнил спикер ВячеславВолодин, говоря об эффективной реализации задач по развитию страны.Впервые за последние годы бюджет страны получился профицитным, то есть егодоходы превышают расходы. Причем, очень значительно – в документ заложена суммав два триллиона рублей. Спикер Госдумы считает его бюджетом развития,который имеет большой запас возможностей. Володин указал на рост финансированияпо ключевым направлениям – здравоохранению, строительству жилья, ЖКХ, науки.По словам Вячеслава Володина, профицитный бюджет позволит обеспечитьустойчивое развитие страны и реализовать задачи, которые определил в своемпослании Федеральному Собранию президент Владимир Путин."При обсуждении проекта бюджета в первом чтении мы определили рядприоритетных задач по доработке законопроекта, важнейшее из которых –обеспечить средствами реализацию национальных проектов, которые должны решитьмногие проблемы и обеспечить повышение качества жизни граждан", – сказалВолодин.Известно, что на реализацию национальных проектов с учетом дополнительныхсредств в ближайшие три года будет направлено более пяти с половиной триллионоврублей. Самые важные проекты получатприоритетное финансирование. На "Демографию" выделят полтора триллиона,на "Здравоохранение" – 700 миллиардов рублей.Средства пойдут на поддержку людей старшего поколения, государство поможетсемьям при рождении детей и создаст условия дошкольного образования. Развитиедетского здравоохранения, борьба с онкологическими и сердечно-сосудистымизаболеваниями, развитие сети высокотехнологичных национальных медицинскихисследовательских центров – на эти цели будет работать проект"Здравоохранение".Спикер Госдумы отметил, что значительные средства выделяются на повышениекачества жизни людей: более 300 миллиардов будет направлено на нацпроект "Жильеи городская среда", также государство намерено развивать сеть безопасных икачественные автомобильных дорог и улучшать экологию.По мнению спикера, принятый бюджет создает большие возможности дляреализации поставленных президентом задач. Подтверждение этому – большинствопоправок, предложенных ко второму чтению, были впервые поддержаны всемичетырьмя политическими фракциями."Многое будет зависеть от того, насколько эффективно будут расходоватьсяэти средства, насколько регионы будут готовы к реализации принятых программ", -отметил Володин.В связи с этим он указал на то, что необходимо обеспечить парламентскийконтроль за исполнением бюджета после его принятия. Для этого в регламент Думы быливнесены поправки, которые предусматривают обязательный контроль за реализациейгоспрограмм со стороны профильных комитетов.