Жуткое
преступление произошло в городе Эль-Айн (ОАЭ). Там 30-летняя марокканка убила
своего бойфренда и скормила его мясо рабочим.
Жуткое
преступление произошло в городе Эль-Айн (ОАЭ). Там 30-летняя марокканка убила
своего бойфренда и скормила его мясо рабочим.
Влюбленные встречались семь лет. Но, видимо,
отношения перестали устраивать мужчину. Он объявил избраннице о планах жениться
на другой девушке.
Из ревности женщина убила любовника, разделала
тело и сделали из него макбус – блюдо из риса и мяса. Затем душегубка скормила
приготовленное пакистанским рабочим, передает "Би-би-си". Преступление
произошло три месяца назад,
но раскрыто было лишь недавно: после того, как в блендере убийцы был найден
человеческий зуб.
О пропаже родственника сообщал в полицию
брат убитого. ДНК-тест подтвердил личность мужчины. На допросах женщина призналась
в содеянном, объяснив свой поступок помешательством на почве ревности.
Макбус – распространенное в Саудовской Аравии блюдо из риса, специй
и мяса (баранины, козлятины, верблюжатины, говядины, курятины или рыбы). Его
можно сравнить с пловом.
Ранее
драма произошла в городе Лабытнанги
Ямало-Ненецкого автономного округа России. Там супруги выпили и поссорились из-за
ремонта. Женщина обвинила мужа в том, что он плохо сделал работу. В порыве
гнева она убила любимого кухонным ножом.