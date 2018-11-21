Жуткое преступление произошло в городе Эль-Айн (ОАЭ). Там 30-летняя марокканка убила своего бойфренда и скормила его мясо рабочим.

Жуткоепреступление произошло в городе Эль-Айн (ОАЭ). Там 30-летняя марокканка убиласвоего бойфренда и скормила его мясо рабочим.Влюбленные встречались семь лет. Но, видимо,отношения перестали устраивать мужчину. Он объявил избраннице о планах женитьсяна другой девушке.Из ревности женщина убила любовника, разделалатело и сделали из него макбус – блюдо из риса и мяса. Затем душегубка скормилаприготовленное пакистанским рабочим, передает "Би-би-си". Преступлениепроизошло три месяца назад,но раскрыто было лишь недавно: после того, как в блендере убийцы был найденчеловеческий зуб.О пропаже родственника сообщал в полициюбрат убитого. ДНК-тест подтвердил личность мужчины. На допросах женщина призналасьв содеянном, объяснив свой поступок помешательством на почве ревности.Макбус – распространенное в Саудовской Аравии блюдо из риса, специйи мяса (баранины, козлятины, верблюжатины, говядины, курятины или рыбы). Егоможно сравнить с пловом.Ранеедрама произошла в городе ЛабытнангиЯмало-Ненецкого автономного округа России. Там супруги выпили и поссорились из-заремонта. Женщина обвинила мужа в том, что он плохо сделал работу. В порывегнева она убила любимого кухонным ножом.