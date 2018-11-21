Мосгорсуд удовлетворил иск главы Федерации бобслея России Александра Зубкова и разрешил не исполнять решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о лишении его золотых медалей Олимпийских игр в Сочи.

Мосгорсуд удовлетворил иск главы Федерации бобслея России Александра Зубкова и разрешил не исполнять решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о лишении его золотых медалей Олимпийских игр в Сочи.Как отмечает РИА Новости, Зубков в иске настаивал, что решение спортивного арбитража противоречит "публичному порядку РФ". Напомним, ранее комиссия Международного олимпийского комитета признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты, которые он показал на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.Тогда российский бобслеист завоевал два золота: в двойках и четверках. Позднее CAS отменил пожизненное отстранение Зубкова от Олимпиад, но результаты остались аннулированы.