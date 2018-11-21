Приезжие из стран ближнего зарубежья в возрасте от 18 лет до 51 года без соответствующей лицензии осуществляли производство алкогольной продукции в боксах на территории промышленной зоны...

"Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали шестерых мужчин по подозрению в изготовлении немаркированной алкогольной продукции", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Приезжие из стран ближнего зарубежья в возрасте от 18 лет до 51 года без соответствующей лицензии осуществляли производство алкогольной продукции в боксах на территории промышленной зоны на Салтыковской улице.Изъято свыше 18 тысяч бутылок объемом 0,5 литра каждая, которые были подготовлены злоумышленниками для продажи", - рассказала Ирина Волк.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.1 УК РФ. В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк