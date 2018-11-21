В этом году она была поистине грандиозной - задействовали всех первоклашек области

В этом году она была поистине грандиозной - задействовали всех первоклашек областиВот уже в 21-й раз АО «Владимирский хлебокомбинат» подвёл итоги акции «Первоклассник». В этом году она была поистине грандиозной - задействовали всех первоклашек области. 15 тыс. 236 ребят получили письма с условиями конкурса. Там же значились адреса фирменных магазинов областного хлебокомбината, где вручали подарочные пакеты с разными «вкусняшками». В конкурсе решили участвовать более 600 школьников. Некоторые из них - дети первых участников акции. Что и говорить, 21 год - «дата» солидная!«Уже 2 года подряд наша акция охватывает всех первоклассников региона. А ведь мы начинали с малого - в 1997 году мы задействовали лишь несколько владимирских школ. Все эти годы мы пытаемся приобщить наших детишек-пер­во­клас­сни­ков к таким ценностям, как добро и уважение к труду. Мы хотим открыть для них хлеб как сакральный продукт, к которому в России всегда было особое отношение. Участвуя в конкурсе, ребёнок открывает в себе творческий потенциал. Он начинает задумываться о таких вещах: что такое хлеб, кто его делает, какое место он занимает в нашей жизни», - говорит советник управляющего АО «Владимирский хлебокомбинат» Александр Комаров.Чтобы определить победителей, жюри пришлось потрудиться. Опытные эксперты оценили сотни рисунков, поделок и стихов. Смотрели не только на техническое мастерство - за каждой работой пытались выявить личность маленького автора. Кстати, на этот раз, как и многие годы подряд, наиболее массово представили именно художественные работы. Оно и неудивительно, ведь все мы в детстве немного художники!Кто победил?Итоги конкурса подводили во Владимирском академическом театре драмы. Для детишек устроили яркую торжественную церемонию вручения подарков, за которой следовало завораживающее театральное представление. В холле театра все желающие могли посетить выставку работ юных дарований.По итогам конкурса «Первоклассник-2018» все его участники получили награды, обиженным домой никто не ушёл. Лучшими из лучших, по решению конкурсной комиссии, признали учеников нескольких владимирских школ. В номинации «Коллективные работы» победил 1 «А» класс из средней школы № 31. «Лучшей индивидуальной работой» признали творческую поделку Ивана Семёнова, ученика 1 «Г» класса школы № 39. Победителем в номинации «Стихи и песни» стал Архип Веприцкий из 1 «Д» класса школы № 38. Лучшее «Креативное творчество» выявили у Артёма Прахова, а специальным призом Управления АО «Владимирский хлебокомбинат» за многолетнее активное участие в творческом конкурсе акции «Первоклассник» удостоили среднюю школу № 2.Ребята на долгие годы запомнят день, который принёс им столь сильные позитивные эмоции. Крайне важно, когда взрослые люди, тем более руководители крупного предприятия, разговаривают с подрастающим поколением языком добра и любви, приобщают их к созидательной работе. Благодаря таким акциям дети открывают для себя истины, которые так важны в нашей жизни.