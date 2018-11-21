В Нижнем Новгороде суд выбрал меру пресечения для молодых людей, которые занимались сексом в метро на глазах у других пассажиров. Теперь молодые люди должны оплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

В Нижнем Новгороде суд выбрал меру пресечения для молодых людей, которые занимались сексом в метро на глазах у других пассажиров. Теперь молодые люди должны оплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.Инцидент произошел 14 февряля в метро в Нижнем Новгороде. Один из возмущенных пассажиров снял влюбленную парочку на видео и опубликовал в Сети. Скандальный ролик привлек внимание не только обычных пользователей, но и сотрудников правоохранительных органов.Следствие квалифицировало действия молодых людей как хулиганство – "грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу". Обвиняемым могло грозить до пяти лет тюрьмы.20 ноября состоялось третье заседание суда. Вершитель закона постановил прекратить уголовное дело и смягчить наказание до штрафа в размере 25 тысячи рублей. Таким образом, оба подсудимых должны выплатить 50 тысяч рублей.Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что последнее время в парке "Зарядье" наблюдается "небывалое количество случаев занятия людьми сексом". В архиве службы безопасности парка накопилось уже много видеозаписей, на которые попали страстные москвичи и гости столицы. Кузнецов связал все эти случаи с тем, что люди чувствуют себя в городе безопасно и комфортно.Недавно дирекция парка напомнила посетителям о том, что все нарушители общественного порядка понесут административное наказание: штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.