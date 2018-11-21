Обвинение предъявлено по фактам совершения грабежа и кражи имущества.

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовных дел в отношении ранее судимого 37-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 161 УК РФ (грабеж) и 158 УК РФ (кража).По версии следствия в конце апреля текущего года обвиняемый, находясь в вечернее время около одного из домов на улице Каховского в городе Гусь-Хрустальный, попытался выхватить сумку из рук прохожего. Потерпевший стал оказывать сопротивление, но злоумышленник резко толкнул его, похитил сумку и скрылся в неизвестном направлении.Оперативные сотрудники провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которого установили личность и задержали подозреваемого.В ходе следствия полицейские установили причастность обвиняемого к совершению кражи имущества из торговой точки в конце июня текущего года. Обвиняемый похитил сушилки для белья и стремянки.Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим преступными действиями обвиняемого, составил около 12 000 рублей.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.