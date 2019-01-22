Свел счеты с жизнью из-за проблем с работой? Во Владимире проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины. Утром 22 января, по словам очевидцев в соцсетях, под окнами дома на Нижней Дуброве нашли мужчину в домашней одежде и без обуви. На одном из балконов пятого этажа было открыто окно. Медики констатировали смерть

Свел счеты с жизнью из-за проблем с работой? Во Владимире проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины. Утром 22 января, по словам очевидцев в соцсетях, под окнами дома на Нижней Дуброве нашли мужчину в домашней одежде и без обуви. На одном из балконов пятого этажа было открыто окно. Медики констатировали смерть. Как пояснили в Следственном комитете, погибшим оказался 48-летний местный житель. Соседи характеризуют его семью, как благополучную. У мужчины двое детей, старший ребенок в силу возраста уже жил отдельно. По предварительным данным, мужчина был в депрессии, в октябре прошлого года он потерял работу. Трудился в сфере транспортных перевозок, но найти новое место не удалось. В семье его поддерживали, однако отвлечься от переживаний у погибшего не получалось. Накануне трагедии, по словам близких, отец семейства, был особенно неразговорчив и замкнут. Трагедия случилась, когда жена ушла на работу, а дочь на учебу.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СК: "Мы исходим, в первую очередь, из того, что криминального характера смерти не выявлено. Осмотрена и квартира, где проживал мужчина. Порядок не нарушен. Мы все-таки делаем пока предварительный вывод, что это личное решение человека о добровольном уходе из жизни. // Такая трагедия. как сегодня утром, одна из немногих. Как правило. такие случаи происходят на фоне злоупотребления спиртными напитками, в данном случае, мужчина совершенно адекватный с точки зрения отношения к алкоголю и к семейному благополучию".