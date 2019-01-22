Заболевших стало больше. Речь идёт о вспышке кори, которая зарегистрирована во Владимирской области. Число заболевших за один день увеличилось в 2 раза с 25-ти до 49 человек. Причем, основной очаг эпидемии находится в Сновицах. Там сейчас введены ограничительные меры для средней образовательной школы поселка.

Заболевших стало больше. Речь идёт о вспышке кори, которая зарегистрирована во Владимирской области. Число заболевших за один день увеличилось в 2 раза с 25-ти до 49 человек. Причем, основной очаг эпидемии находится в Сновицах. Там сейчас введены ограничительные меры для средней образовательной школы поселка. Все заболевшие находятся под контролем, их регулярно посещают врачи. Единственная эффективная преграда на пути распространения кори - это массовая вакцинация населения. Соответствующая вакцина есть сейчас во всех поликлиниках региона. Сделать прививку можно даже в субботу. Но в Роспотребнадзоре не исключают, что рост заболеваемости продолжится. Потому что большая часть заболевших - представители цыганской народности. Они ведут кочевой образ жизни, живут группами и к тому же, не имеют прививок.Марина Колтунова, пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Владимирской области: "На 22 января у нас зарегистрировано 49 человек с признаками заболевания корью, здесь дети и взрослые. На данный момент в Сновицах у нас 37 детей и 10 взрослых.- Из 49-ти человек 47 это цыгане из Сновиц?- Да. В основном, это дети, но и взрослые тоже есть."