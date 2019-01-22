Петр
Порошенко в очередной раз обманул своих сограждан. Президент пообещал украинцам
повышение уровня жизни через три года.
Петр
Порошенко в очередной раз обманул своих сограждан. Президент пообещал украинцам
повышение уровня жизни через три года.
Глава
Незалежной врет не стесняясь, его обещаниям уже мало кто верит. Вот и сейчас,
пытаясь набрать очки перед президентскими выборами, заверил народ,
что худшие времена для страны позади, а улучшение жизни граждане почувствуют
максимум через три года.
При этом
президент говорил о возобновлении экономического роста, который откроет возможности
к повышению уровня жизни. Плоды реформ станут
ощутимы для абсолютного большинства, сказал и напомнил, что Украина
определила для себя европейский путь, сообщает РИА Новости.
Еще президент
категорически отверг
возможность введения особого статуса для Донбасса. Украина является
унитарными государством с единственным государственным языком и никакая федерализации
в стране невозможна по определению. По словам , власти каждый
день работают над тем, чтобы вернуть Донбасс под юрисдикцию Украины.
О
том, как ведется эта работа, жители непризнанных республик на юго-востоке
страны прекрасно знают: ВСУ каждый день обстреливают мирных жителей. Да и сам
президент неделю назад призвал соотечественников не верить обещаниям о скором
мире в Донбассе. Это означает только одно – настроен на войну до
победного конца.
Напомним,
что после прихода к власти глава государства обещал закончить войну на
юго-востоке Украины за две недели, расправившись с ополченцами в ДНР и ЛНР. Прошло
пять лет, но воз, как говорится, и ныне там. Зато за эти годы удалось
сделать то, чего не смогли воплотить в жизнь его предшественники: вдрызг
разругаться с Россией, набрать и разворовать миллиарды долларов кредитов,
повысить цены и тарифы на все, выжить из страны три миллиона граждан, а
оставшихся довести до полуголодного состояния, разрушить промышленность и снять
с себя все социальные обязательства.
31 декабря 2018 года на Украине началась избирательная кампания. О своем
намерении участвовать в выборах президента, намеченных на 31 марта, уже заявили
лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, комик Владимир Зеленский и бывший вице-премьер
страны Юрий Бойко. объявит о своем решении 2 февраля.