Петр Порошенко в очередной раз обманул своих сограждан. Президент пообещал украинцам повышение уровня жизни через три года.

ПетрПорошенко в очередной раз обманул своих сограждан. Президент пообещал украинцамповышение уровня жизни через три года.ГлаваНезалежной врет не стесняясь, его обещаниям уже мало кто верит. Вот и сейчас,пытаясь набрать очки перед президентскими выборами, заверил народ,что худшие времена для страны позади, а улучшение жизни граждане почувствуютмаксимум через три года.При этомпрезидент говорил о возобновлении экономического роста, который откроет возможностик повышению уровня жизни. Плоды реформ станутощутимы для абсолютного большинства, сказал и напомнил, что Украинаопределила для себя европейский путь, сообщает РИА Новости.Еще президенткатегорически отвергвозможность введения особого статуса для Донбасса. Украина являетсяунитарными государством с единственным государственным языком и никакая федерализациив стране невозможна по определению. По словам , власти каждыйдень работают над тем, чтобы вернуть Донбасс под юрисдикцию Украины.том, как ведется эта работа, жители непризнанных республик на юго-востокестраны прекрасно знают: ВСУ каждый день обстреливают мирных жителей. Да и сампрезидент неделю назад призвал соотечественников не верить обещаниям о скороммире в Донбассе. Это означает только одно – настроен на войну допобедного конца.Напомним,что после прихода к власти глава государства обещал закончить войну наюго-востоке Украины за две недели, расправившись с ополченцами в ДНР и ЛНР. Прошлопять лет, но воз, как говорится, и ныне там. Зато за эти годы удалосьсделать то, чего не смогли воплотить в жизнь его предшественники: вдрызгразругаться с Россией, набрать и разворовать миллиарды долларов кредитов,повысить цены и тарифы на все, выжить из страны три миллиона граждан, аоставшихся довести до полуголодного состояния, разрушить промышленность и снятьс себя все социальные обязательства.31 декабря 2018 года на Украине началась избирательная кампания. О своемнамерении участвовать в выборах президента, намеченных на 31 марта, уже заявилилидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, комик Владимир Зеленский и бывший вице-премьерстраны Юрий Бойко. объявит о своем решении 2 февраля.