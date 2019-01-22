Модель Оксана Самойлова и ее муж рэпер Джиган отдыхают на Галапагосских островах. Красотка решила поразить поклонников не только пикантными снимками в бикини, но и фотографией Chelonoidis elephantopus или Слоновой черепахи, крупнейшей из существующих сухопутных рептилий этого вида.

Модель Оксана Самойлова и ее муж рэпер Джиган отдыхают на Галапагосских островах. Красотка решила поразить поклонников не только пикантными снимками в бикини, но и фотографией Chelonoidis elephantopus или Слоновой черепахи, крупнейшей из существующих сухопутных рептилий этого вида.В подписи к снимку девушка призналась, что не рассчитывает на большое число лайков под снимком, передает портал Teleprogramma.pro. "Но самые большие в мире черепахи должны быть тут, и вы должны увидеть их вместе с нами", – подчеркнула она.