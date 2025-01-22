Местные обеспокоенны невозможностью добраться до мест захоронений на личном транспорте.

Мэрия Владимира , вступающее в силу в декабре 2024 года. Согласно документу, пешеходы смогут посещать кладбища с мая по сентябрь с 8:00 до 19:00, а с октября по апрель — с 9:00 до 17:00. В то же время, проезд на кладбища ограничен: он открыт только для похоронной процессии, инвалидов и пенсионеров.Это решение вызвало недовольство владимирцев, обеспокоенных невозможностью добраться до мест захоронений на личном транспорте. Однако чиновники мэрии заявили, что легковые автомобили также могут проезжать через специальные въезды, оборудованные видеокамерами, и информация о платном въезде не соответствует действительности.Помимо этого, новые правила предполагают выдачу удостоверений на все захоронения, которые можно получить на первом заезде в районе деревни Высоково. Власти также планируют усилить контроль за чистотой на кладбищах, в связи с частыми случаями мусора и вандализма, введя обязательные проверки после завершения работ.