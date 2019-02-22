Ставший гостем шоу Comment Out Дима Билан выполнил юмористичное задание. Певцу пришлось отправить певцу Сергею Лазареву сообщение неприличного содержания.

Ставший гостем шоу Comment Out Дима Билан выполнил юмористичное задание. Певцу пришлось отправить певцу Сергею Лазареву сообщение неприличного содержания."Привет, зайди в директ! Отправил тебе фото от ЛадыДэнс. Не понимаю, это вагина или размороженный бекон", – написал коллегев Instagram.При этом Дима высказал уверенность, что Сергей все правильно поймет.Отметим, по правиламшоу, на столе ведущего лежат три карточки: “Звезда”, “Комментарий” и “Наказание”.Участник вытягивает “звезду”, которой должен написать случайный идиотскийкомментарий под последним постом в Instagram. Если участник соглашается опубликовать свой комментарий, онполучает балл. Если нет – выполняет наказание.