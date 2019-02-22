Ставший гостем шоу Comment Out Дима Билан выполнил юмористичное задание. Певцу пришлось отправить певцу Сергею Лазареву сообщение неприличного содержания.
Ставший гостем шоу Comment Out Дима Билан выполнил юмористичное задание. Певцу пришлось отправить певцу Сергею Лазареву сообщение неприличного содержания.
"Привет, зайди в директ! Отправил тебе фото от Лады
Дэнс. Не понимаю, это вагина или размороженный бекон", – написал коллеге
в Instagram.
При этом Дима высказал уверенность, что Сергей все правильно поймет.
Отметим, по правилам
шоу, на столе ведущего лежат три карточки: “Звезда”, “Комментарий” и “Наказание”.
Участник вытягивает “звезду”, которой должен написать случайный идиотский
комментарий под последним постом в Instagram. Если участник соглашается опубликовать свой комментарий, он
получает балл. Если нет – выполняет наказание.