Президент Украины Петр Порошенко совсем потерял разум, заявил лидер общественного движения Украинский выбор Виктор Медведчук. Он не исключил силовые действия Киева против Москвы в случае, если лидер Незалежной потерпит поражение на выборах.
Президент Украины Петр Порошенко "совсем потерял разум", заявил лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук. Он не исключил силовые действия Киева против Москвы в случае, если лидер Незалежной потерпит поражение на выборах.
На днях Порошенко выступил на полях Генассамблеи ООН, где
разразился 40-минутной речью. В очередной раз лидер Незалежной принялся
распекать Россию, обвиняя ее в агрессии и захвате Крыма.
По мнению Медведчука, такими заявлениями Порошенко хочет
угодить прежде всего вашингтонским хозяевам. Относиться к словам украинского
лидера вряд ли стоит серьезно, хотя бы потому, что он "совсем потерял
разум".
В программе "Большая игра" на первом канале лидеру
движения "Украинский выбор" задали вопрос: есть ли вероятность
силовых действий Порошенко против России, если он проиграет выборы и попытается
отменить результаты голосования.
Медведчук отметил, что такое развитие событий возможно.
"Теоретически исключать нельзя", – сказал политик.
Ранее появились сообщения, что готовит убийство
лидера "Украинского выбора". Исполнителем убийства Медведчука, а
возможно, и еще нескольких ключевых политических фигур, выступает Главное
управление разведки Минобороны Украины.
Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На данный
момент зарегистрировано более 40 кандидатов.
Эксперты полагают, что реальными шансами на победу обладают
лишь трое – действующий глава государства Петр , бывший
премьер-министр Юлия Тимошенко и актер Владимир Зеленский.