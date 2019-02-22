Президент Украины Петр Порошенко совсем потерял разум, заявил лидер общественного движения Украинский выбор Виктор Медведчук. Он не исключил силовые действия Киева против Москвы в случае, если лидер Незалежной потерпит поражение на выборах.

Президент Украины Петр Порошенко "совсем потерял разум", заявил лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук. Он не исключил силовые действия Киева против Москвы в случае, если лидер Незалежной потерпит поражение на выборах.На днях Порошенко выступил на полях Генассамблеи ООН, гдеразразился 40-минутной речью. В очередной раз лидер Незалежной принялсяраспекать Россию, обвиняя ее в агрессии и захвате Крыма.По мнению Медведчука, такими заявлениями Порошенко хочетугодить прежде всего вашингтонским хозяевам. Относиться к словам украинскоголидера вряд ли стоит серьезно, хотя бы потому, что он "совсем потерялразум".В программе "Большая игра" на первом канале лидерудвижения "Украинский выбор" задали вопрос: есть ли вероятностьсиловых действий Порошенко против России, если он проиграет выборы и попытаетсяотменить результаты голосования.Медведчук отметил, что такое развитие событий возможно."Теоретически исключать нельзя", – сказал политик.Ранее появились сообщения, что готовит убийстволидера "Украинского выбора". Исполнителем убийства Медведчука, авозможно, и еще нескольких ключевых политических фигур, выступает Главноеуправление разведки Минобороны Украины.Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На данныймомент зарегистрировано более 40 кандидатов.Эксперты полагают, что реальными шансами на победу обладаютлишь трое – действующий глава государства Петр , бывшийпремьер-министр Юлия Тимошенко и актер Владимир Зеленский.