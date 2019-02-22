Ольга Серябкина разбита из-за публикации ужасных сплетен о ней. Эк-солистка группы Serebro не может поверить, что с ней могло произойти подобное.

Ольга Серябкина разбита из-за публикации ужасных сплетен оней. Эк-солистка группы Serebroне может поверить, что с ней могло произойти подобное.Появление в СМИ грязныхсплетен больно ударило по Серябкиной. Облитая грязью артистка не может понятьоткуда взялась информация о том, что она оказывает эскорт-услуги."У вас бывало так, что в голове куча мыслей, ноиз-за негодования, ужасного разочарования и какого-то бессилия... вы не можетеподобрать слова? Я чувствую себя такой незащищенной и даже одинокой внутри(здесь и далее орфография и пунктуация авторасохранена. – Прим. ред.)", – взвыла Серябкина в личном Instagram.Артистка отметила, что никогдане верила подобным слухам. "Потому что интуиция всегда подсказывала, где это непросто так, а где – абсолютная ложь". – заметила звезда. По ее мнению, подобныесплетни распускаются ради денег или пиара, однако сама она к таким методампродвижения никогда не прибегала."Все просто – рожденный вгрязи всегда будет пачкать все, что его окружает. И быть грязным – это выбор.Мы каждый день делаем выбор, каким человеком быть. Быть на темной или светлойстороне", – продолжила Ольга.Также артистка предостереглазлопыхателей. По словам артистки, причиняющий боль невиновным людям, сам частопопадает под удар. "И ответка на это прилетит всегда – не сразу, неизвестно вкаком виде, но этот бумеранг работает всю жизнь. Всегда будьте внимательны ктому, что вы говорите, кому говорите..." – написала Серябкина.В конце артистка попросила всех тех, кто стоитперед моральной дилеммой, оставаться на "светлой стороне". Серябкина добавила, чтобыть добрым всегда сложнее, однако доброта не делает из людей чудовищ.