Читательница Дни.ру обратилась за советом. Подруга влюбилась в мужчину, который использует ее и слепо верит в счастливое будущее с ним.

Читательница"Дни.ру" обратилась за советом. Подруга влюбилась в мужчину, который использует ее и слеповерит в счастливое будущее с ним.У меня есть подруга Оля и я очень за нее переживаю. Нам ужепо 35 лет я в разводе, а она так и не была замужем. Обе имеем хорошую работу, высокий доход.Квартира, машина ну и прочее. Недавно Оля познакомилась с мужчиной, которыймладше ее на 10 лет. Влюбилась, как никогда. Хочет замуж и детей. Готова радинего на все в буквальном смысле.Он живет полностью за ее счет, ни за что не платит, неработает. Кроме всего прочего, он ее обижает. Не стесняется оскорблять припосторонних. Все, что он может дать – это хороший секс.Оля в розовых очках. Уверена, что безумно любит исовершенно не замечает, что он просто использует ее. Однако со стороны виднее. Икроме меня это замечают и другие подруги, и родители, но она никогда слушатьдаже не хочет.Вчера он сделал ей предложение. Осенью собираются игратьсвадьбу.Есть время переубедить ее и раскрыть глаза на этого подлого человека.Все точно знают ради чего он делает это. Просто, чтобы потом отхапать половинувсего того, что Оля заработала себе за многие годы.Как не дать ей оступиться и вывести его на чистую воду?Естьистория, которой хотите поделиться? Вам нужен совет? Пишите на info@dni.ru с пометкой в теме"Реальная история из жизни". Мы опубликуем рассказ безредактирования, скрыв личные данные.