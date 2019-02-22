В ходе обыска в квартире были изъяты пластиковые бутылки, пустые флаконы и фольга, использованные шприцы...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО задержали выявили наркопритон для потребления запрещенных веществ.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОНК УВД по ЗАО задержали 28-летнего неработающего москвича, который систематически предоставлял свою квартиру на улице Главмосстроя наркозависимым лицам для употребления наркотических средств.В ходе обыска в квартире были изъяты пластиковые бутылки, пустые флаконы и фольга, использованные шприцы, трубка для курения и иные приспособления для употребления наркотических средств, металлические ложки со следами нагара.Отделом дознания ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93