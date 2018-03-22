За все время работы на рынке

Банк УРАЛСИБзанял 8 место в рейтинге российских ипотечных банков по количеству выданных ипотечных кредитов за все время работы на рынке, согласно исследованию портала РУСИПОТЕКА.Всего на 1.01.2018 г. Банк УРАЛСИБ выдал более 97 тысяч кредитов на общую сумму более 143,3 млрд рублей.При этом около 19% от данного объема было выдано Банком в 2017 году. Текущий ипотечный портфель на 1.01.2018 г. составил 51,2 млрд рублей.Ипотека – один из ключевых продуктов ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а ипотечные продукты Банка являются одними из наиболее привлекательных на рынке. В рамках развития ипотечного кредитования Банком открыто 23 ипотечных центра в регионах, аккредитовано 1154 застройщика и более 2750 объектов жилья по всей России.В феврале Банк УРАЛСИБ стал победителем «Высшей ипотечной лиги – 2018» в номинации «Прорыв года» – за высокую динамику ипотечного кредитования. Объем выданных в 2017 году ипотечных кредитов в 4,5 раза превысил аналогичные показатели 2016 года.Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями ипотечного кредитования можно в офисах и Центрах ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.