За последние три года квартиры в московских новостройках стали доступнее за счет снижения цен и падения ставок по ипотеке. Однако для многих потенциальных покупателей приобретение квартиры остается пока мечтой.

Квартиры в московских новостройках стали доступнее по сравнению с 2014 годом. Чтобы накопить на жильев столичной новостройке, семье со средним доходом теперь понадобиться 9 лет и 6 месяцев, говорится в исследовании "Метриум". В 2014 году для этого требовалось на год больше времени – 10 лет и 7 месяцев.Уточняется, что в расчет брались доход семьи - 905 тысяч в год, по 56 тыс. рублей в месяц за вычетом прожиточного минимума – 18 тыс. рублей. Цена квартиры – 8,77 млн. рублей, что сопоставимо со стоимостью стандартной "двушки"."За последние три года доступность квартир в столичных новостройках для москвичей со средним доходом увеличилась. Снижение стоимости предложения в период кризиса оказалось более глубоким, чем сокращение реальных доходов потенциальных покупателей. Таким образом, прошедший период экономической нестабильности помог сэкономить на накоплениях целый год и один месяц", - говорит управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.Для сравнения, по данным Colliers International, в 2016 году жителю Токио для покупки собственного жилья потребуется копить 18 лет, жителю Парижа - 16 лет, Нью-Йорка — 24 года. Самый низкий показатель у Лондона - англичанину достаточно 8,5 лет, чтобы обзавестись квартирой. При этом московской семье потребуется копить на квартиру 21 год, отмечали тогда эксперты консалтинговой компании.В первом квартале 2018 г. средняя цена "столичного квадрата" (без учета элитных проектов) составила 225,4 тыс. рублей, на 4% дешевле уровня 2015 года. Снижение ценников обусловлено значительным ростом предложения – только в январе этого года на рынок вышло сразу несколько новых проектов."За последние три года объем предложения в границах старой Москвы увеличился, и в первом квартале 2018 года показатель составил 3,2 млн кв м. Это на 20,3% больше, чем по итогам 2015 года", - говорит руководитель по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Роман Родионцев.Кроме того, покупателей мобилизует ипотека. Например, если в 2016 году размер ежемесячного ипотечного платежа за среднюю московскую квартиру составлял 65 тыс. рублей (при ставке 11,5% и сроке кредита на 30 лет), то в прошлом году снизился до 62 тыс. рублей, так как вниз пошла и сама ставка – 10,4%. Весьма вероятно, что ставки по ипотечным кредитам в ближайшее время продолжат снижаться и могут опуститься до 8-8,5%.Впрочем, как признают опрошенные эксперты, несмотря на понижение ставок по кредитам, для многих покупка нового жилье по-прежнему остается трудно достижимой мечтой из-за низких доходов и высоких цен.26% россиян и 19% жителей Москвы вынуждены отложить решение своих жилищных проблем более чем на три года или на еще более поздний срок из-за нехватки средств, отмечают эксперты Аналитического центра НАФИ. Как показал опрос, улучшить свои жилищные условия в ближайшие три года собирается каждая пятая российская семья (21%), в Москве и Петербурге – каждая четвертая (24%)."В Москве спрос значимо не растет – несмотря на снижение цен и расширение предложения на рынке. Соответственно, формально жилье стало доступнее с точки зрения предложения, однако для множества россиян по-прежнему не преодолим ценовой барьер", - резюмирует генеральный директор НАФИ Гузелия Имаева.Резкому увеличению спроса могло бы способствовать снижение цены за квадратного метра со 160 до 120 тыс. рублей, отмечает аналитик "Эксперт РА" Александра Мартьянова. Такое падение цены помогло бы привлечь на рынок покупателей, которые заинтересованы в приобретении жилья, работают в столице, но вынуждены тратить значительную часть доходов на оплату аренды."Очевидно, что ключевым фактором доступности жилья является высокий уровень реальных доходов населения. Однако в рамках складывающейся в экономике ситуации, когда Министерство экономического развития фиксирует падение реальных доходов четвертый год подряд, пока не позволяет надеяться на ее улучшение хотя бы ближайший год", - отмечает эксперт.Для того чтобы жилье стало доступным помимо отсутствия роста цен нужен рост доходов граждан который в ближайшее время не предвидится, соглашается генеральный директор Аналитического центра НАФИ."Снижение ставки ипотеки может помочь отчасти - уже это происходит, начиная с августа, но к буму это не приведет. Для того, чтобы брать ипотеку для улучшения жилищных условий нужна еще и уверенность в своих будущих доходах", - заключает она.