Ведущая баскетболистка клуба из Екатеринбурга УГМК Джамирра Фолкнер может сыграть за сборную России в матчах Евробаскета-2019. Американка уже получила российский паспорт и приняла решение продолжить свою международную карьеру в нашей национальной команде.

Ведущая баскетболистка клуба из Екатеринбурга УГМК Джамирра Фолкнер может сыграть за сборную России в матчах Евробаскета-2019. Американка уже получила российский паспорт и приняла решение продолжить свою международную карьеру в нашей национальной команде.Как сообщила журналистам генеральный менеджер женской сборной России Светлана Абросимова, в натурализации 26-летней Фолкнер, играющей на позиции разыгрывающей, был лично заинтересован главный тренер команды, немецкий специалист Олаф Ланге, сообщают "Известия". Ранее за нашу команду выступали американки Бекки Хэммон и Эпифанни Принс.