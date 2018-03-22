Они всю жизнь играют в куклы и учат верить в чудеса с самого детства. В конце марта отмечается необычный праздник Международный день кукольника. По традиции во Владимирском областном театре кукол для всех гостей устроили большой праздник в формате Кукольной вечеринки. Чем удивили зрителей в этот раз, расскажет Маргарита Махрова.
22.03.2018
Они всю жизнь "играют в куклы" и учат верить в чудеса с самого детства. В конце марта отмечается необычный праздник Международный день кукольника. По традиции во Владимирском областном театре кукол для всех гостей устроили большой праздник в формате "Кукольной вечеринки". Чем удивили зрителей в этот раз, расскажет Маргарита Махрова.