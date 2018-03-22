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<a href="http://33live.ru/novosti/22-03-2018-oni-vsyu-zhizn-igrayut-v-kukly.html" target="_blank">Они всю жизнь играют в куклы!</a> - Они всю жизнь играют в куклы и учат верить в чудеса с самого детства. В конце марта отмечается необычный праздник Международный день кукольника. По традиции во Владимирском областном театре кукол для всех гостей устроили большой праздник в формате Кукольной вечеринки. Чем удивили зрителей в этот раз, расскажет Маргарита Махрова.