Ксения Собчак поделилась с поклонниками покупкой наряда на вечеринку. Телеведущая продемонстрировала отдала предпочтение актуальной в овсе времена классике – итальянскому бренду Valentino.

Ксения Собчак поделилась с поклонниками покупкой наряда на вечеринку. Телеведущая продемонстрировала отдала предпочтение актуальной в овсе времена классике – итальянскому бренду Valentino.Несмотряна сумасшедшую занятость, связанную с построением политической карьеры, Ксения незабывает о светских выходах. Знаменитость похвасталась на своей страничке вInstagram элегантным платьем, в котором отправится на вечеринку."Готовлюсь к вечеру! Как же давно я не видела своих друзей!!!", – подписалафото Собчак. Для мероприятия звезда выбрала приталенное платье черного цвета свертикальными серыми полосками и V-образным вырезом вотValentino. По данным Lady.mail.ru, оно стоит более258 тысяч рублей.Поклонники оценили строгий, но в то же время элегантный образведущей: "Крутая!", "Красивая", "Платье — улет!", "Утонченнаякрасавица Ксения", "Стильно, да и просто красиво", – прокомментировалинаряд Собчак пользователи Сети.Отметим, в последнеевремя стиль телеведущей сильно изменился. Во время президентской гонки, являяськандидатом на пост главы государства, Ксения часто выходила в свет в элегантных платьях и не боялась сочетать спортивный и классическийстили.Напомним, ранее появились слухи о том, что Собчакбеременна. Это произошло послеэмоциональной вспышки, которую недавно позволила себе гламурная блондинка. Этослучилось во время очередной пикировки с Владимиром Жириновским. Лидер ЛДПРдовел ее до слез в эфире теледебатов.