Ксения Собчак поделилась с поклонниками покупкой наряда на вечеринку. Телеведущая продемонстрировала отдала предпочтение актуальной в овсе времена классике – итальянскому бренду Valentino.
Ксения Собчак поделилась с поклонниками покупкой наряда на вечеринку. Телеведущая продемонстрировала отдала предпочтение актуальной в овсе времена классике – итальянскому бренду Valentino.
Несмотря
на сумасшедшую занятость, связанную с построением политической карьеры, Ксения не
забывает о светских выходах. Знаменитость похвасталась на своей страничке в
Instagram элегантным платьем, в котором отправится на вечеринку.
"Готовлюсь к вечеру! Как же давно я не видела своих друзей!!!", – подписала
фото Собчак. Для мероприятия звезда выбрала приталенное платье черного цвета с
вертикальными серыми полосками и V-образным вырезом вот
Valentino. По данным Lady.mail.ru, оно стоит более
258 тысяч рублей.
Поклонники оценили строгий, но в то же время элегантный образ
ведущей: "Крутая!", "Красивая", "Платье — улет!", "Утонченная
красавица Ксения", "Стильно, да и просто красиво", – прокомментировали
наряд Собчак пользователи Сети.
Отметим, в последнее
время стиль телеведущей сильно изменился. Во время президентской гонки, являясь
кандидатом на пост главы государства, Ксения часто выходила в свет в элегантных платьях и не боялась сочетать спортивный и классический
стили.
Напомним, ранее появились слухи о том, что Собчак
беременна. Это произошло после
эмоциональной вспышки, которую недавно позволила себе гламурная блондинка. Это
случилось во время очередной пикировки с Владимиром Жириновским. Лидер ЛДПР
довел ее до слез в эфире теледебатов.